Tik Tok no se quiere ir de Estados Unidos y permite que revisen su código fuente

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, dijo que la compañía de software estadounidense comenzó una revisión del código fuente de TikTok y ahora es el destino predeterminado para los datos de los usuarios de EE. UU. Foto: Getty Images - Chesnot

TikTok de ByteDance Ltd. va por buen camino con su compromiso de que Oracle Corp. aloje y supervise todos los datos de los usuarios de EE. UU., mientras el gigante tecnológico chino lucha por ganarse a los críticos preocupados por las implicaciones de seguridad nacional de su exitosa aplicación de video.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, dijo que la compañía de software estadounidense comenzó una revisión del código fuente de TikTok y ahora es el destino predeterminado para los datos de los usuarios de EE. UU. Su equipo también está desarrollando una versión europea de esta iniciativa de alojamiento local, diseñada para disipar los temores de que la información confidencial llegue al gobierno chino, con centros de datos en Irlanda y Noruega.

“En realidad, el gobierno chino nunca nos ha pedido datos de usuarios de EE. UU., y no se los proporcionaremos aunque se nos solicite”, dijo el ejecutivo, que se hace llamar Shou Chew en EE. UU., a Bloomberg Television en el Foro Económico de Qatar en Doha el martes. “Seguiremos invirtiendo para asegurarnos de que nuestros datos estén lo más seguros posible”.

Lea también: Montana se convierte en el primer estado de EE. UU. que prohíbe TikTok

TikTok ha sido criticado cuando los legisladores estadounidenses reavivaron las preocupaciones sobre cómo la plataforma de propiedad china maneja los datos de los usuarios. ByteDance, la startup más valiosa del mundo, ahora enfrenta una revisión intensiva de seguridad nacional y una legislación que podría prohibir su servicio de firma en su mercado internacional más grande. Para abordar esas preocupaciones, TikTok está desarrollando sus proyectos de EE. UU. y la UE para que la información del usuario sea almacenada localmente, por una empresa local y supervisada por personal local.

En marzo, Chew asistió a una agotadora audiencia de cinco horas en el Capitolio, donde los legisladores lo cuestionaron repetidamente sobre la propiedad china de TikTok y la capacidad de Beijing para acceder a los datos de millones de estadounidenses. Los ejecutivos de TikTok habían discutido internamente la separación de ByteDance, pero los funcionarios chinos dijeron que se opondrían a una venta forzada.

El martes, el jefe de TikTok reiteró que su equipo está trabajando con Oracle y el gobierno de EE. UU. y está logrando avances.

Los 150 millones de usuarios estadounidenses de TikTok parecen ser su mayor aliado. La semana pasada, el gobernador republicano de Montana, Greg Gianforte, firmó una medida que prohibirá la descarga de la aplicación a partir del próximo año. Los creadores y espectadores locales de TikTok protestaron contra la primera prohibición estatal de la aplicación en los EE. UU., incluso demandando a su gobierno por motivos de la Primera Enmienda.

“Creemos que el proyecto de ley de Montana que se aprobó recientemente es simplemente inconstitucional”, dijo Chew. TikTok presentó una demanda para impugnarla en los tribunales y confía en que la empresa prevalecerá.

Le puede interesar: Exejecutivo de la casa matriz de TikTok acusa a la empresa de prácticas ilegales

A pesar de la tensión política, TikTok no ha disminuido su impulso de monetización. Después de haber arrebatado una gran parte de la publicidad de empresas como Meta Platforms Inc. y Google de Alphabet Inc., TikTok ahora se está aventurando en el comercio de transmisión en vivo en lugares como el sudeste asiático y los EE. UU., siguiendo el modelo probado y verdadero. de su hermano chino Douyin.

Los ingresos de ByteDance aumentaron más del 30% para superar los $80 mil millones para 2022, igualando la cuenta de su rival Tencent Holdings Ltd. El crecimiento de dos dígitos también superó el de la mayoría de los líderes mundiales de Internet, incluidos Meta y Amazon.com Inc.

De vuelta a casa, ByteDance se unió a empresas como Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent para implementar restricciones de costos sin precedentes durante un año de interminables medidas enérgicas regulatorias y restricciones de Covid. La compañía de Beijing fundada hace aproximadamente una década redujo algunos de sus proyectos más riesgosos, incluidos los juegos y la inversión de riesgo. Douyin sigue siendo su fuente de ingresos a medida que el foro de videos evolucionó para convertirse en una aplicación todo en uno con compras integradas, entrega de comidas en línea y funciones de comestibles.

El propietario de TikTok fue valorado en alrededor de $ 220 mil millones en una inversión reciente en el mercado privado por parte de la firma de inteligencia artificial de Abu Dhabi G42, por debajo de los $ 300 mil millones que ByteDance estableció durante un programa de recompra de acciones en septiembre.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.