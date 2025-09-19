Todos quieren con Intel: el millonario rescate del gigante tecnológico

NVIDIA pagaría US$23,28 por acción de Intel. Hay que tener en cuenta que esta compra está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Aunque no los vemos, los procesadores son uno de los grandes motores de la economía mundial. Estas diminutas piezas de silicio están presentes en computadores, teléfonos celulares y en los gigantescos centros de datos. Sin ellos, el mundo tal como lo conocemos dejaría de funcionar.

Según la firma de inteligencia de mercado Precedence Research, el año pasado la industria global de los procesadores estuvo valorada en más de US$584.000 millones. Se prevé que para 2034 alcance los US$1,2 billones, una cifra equivalente a poco más del...