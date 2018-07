Los retos de los nuevos líderes

Tonificando un negocio de bajo costo

Edwin Bohórquez Aya

¿Quién es Stefan Hoffman?

Soy un empresario internacional. Llevo en Colombia ocho años, tengo un background en finanzas y negocios internacionales, y vine a Colombia para hacer trabajo voluntario durante varios años, y luego lancé en el país una empresa que hoy es Smart Fit. Tengo 39 años.

¿Qué es Masfit y Smart Fit?

Masfit fue la primera marca de gimnasios de bajo costo y alta calidad en Colombia, fue lanzada en abril de 2015, la creé junto a un socio y algunos inversionistas. Esta marca, como era de la misma filosofía de Smart Fit, líder en Latinoamérica, en cuanto a gimnasios, se fusionó y hoy en día trabajamos bajo el grupo Smart Fit.

El modelo de bajo costo ha tomado mucha fuerza, en muchos sectores. ¿Eso quiere decir que las otras marcas nos cobran demasiado por sus ofertas de servicio?

Es una muy buena pregunta, Edwin, no diría que sí, directamente, hay que diferir entre dos tipos de servicios. Si es una empresa tradicional, que ha venido creciendo muchos años, la eficiencia de costos no es la mejor, entonces con los conceptos nuevos que involucran los de hipereficiencia operativa, financiera y tecnológica, uno logra ahorros significativos que, en el caso de nosotros, queremos compartir con el cliente; se lo transferimos al usuario para crear un servicio que será accesible. Nuestro lema es hacer accesible el fitness de alta calidad a todo el mundo, y nos esforzamos para tener los mejores precios y, en lo posible, no aumentarlos ni siquiera en el valor de la inflación.

La gente en Colombia paga una promoción de seis meses o un año, asiste dos semanas y luego no vuelve. Ese es el negocio de los gimnasios. ¿Cómo funcionan ustedes en el mercado local?

Funciona en todo el mundo de la misma forma, pero se da porque muchas veces el gimnasio no cumple con las expectativas del usuario, o no existe la motivación o disciplina para volver. Creo que hoy el usuario es mucho más informado, busca más calidad, transparencia y flexibilidad; por ende, el concepto viejo de vender el año a una persona que no se sabe si volverán no es tan vigente. En nuestro caso, la gente paga mes a mes y también se pueden dar de baja al mes, pero son más los que se han enamorado del concepto que ellos perciben como algo justo.

¿Cómo hacen para retener usuarios en una cultura que abandona rápido?

Nos enfocamos en cada cliente, tenemos tecnología que nos permite ver en vivo las quejas de los clientes, los gerentes de cada centro de acondicionamiento reciben el feedback de los usuarios y en común se mira en qué puntos se puede mejorar. Nosotros también calificamos a nuestros gerentes de acuerdo con el puntaje que reciben de sus usuarios. Además, intentamos siempre innovar. Traemos máquinas nuevas, otros entrenamientos y no queda la sensación de que todo es igual y que nada ha cambiado. Estas son cosas que las personas agradecen.

No hay emprendimiento posible sin inversión. ¿Cómo se han fondeado?

De dos formas. Tenemos la inversión propia de los socios y, en el mercado local, con créditos de los bancos, que han visto que somos estrictos financieramente y que cumplimos con lo que pactamos con ellos, sobre proyecciones.

¿Qué dice su plan de negocios, cuál es su meta en aperturas, por ejemplo?

Tenemos 16 gimnasios bajo construcción a la vez, en Colombia, el plan es llegar a 60 este año y el año entrante hasta 90, y en el año 2020 vamos a sobrepasar los 100. Eso a nivel Colombia. En Latinoamérica estamos abriendo cada 2,5 días uno nuevo y vamos a estar con 620 gimnasios finalizando el 2018.

Cuando se da la fusión, ¿Quedan con sillas en la junta directiva de los grandes?

Los socios iniciales eran inversionistas financieros, el único activo operacionalmente soy yo. Soy miembro del equipo de la junta con mi gerencia. El grupo Smart Fit está muy contento con la gerencia en Colombia, por el crecimiento.

¿El crecimiento se basa en la compra de otras marcas también?

No te puedo decir que solo vamos a crecer orgánicamente, en algún momento vamos a comprar otros gimnasios. Vemos el crecimiento orgánico aquí en Colombia, vamos a ver qué pasa en el mercado. Estamos dispuestos a analizar oportunidades. Con el crecimiento propio estamos contentos.

¿Cuál es el compromiso de emprendedores como usted con la sociedad colombiana?

Cuando creamos la empresa fue con el objetivo de Social Investment Impact, entonces lo que queremos generar es un impacto social positivo con nuestras inversiones, y eso es lo que estamos haciendo. En cuanto a la inversión específica lo que queremos hacer es generar empleo importante, tratar muy bien a nuestros empleados. Para dar un ejemplo, hicimos una convocatoria, en Cali, para dos gimnasios, dos centros de acondicionamiento físico, en Medellín, y en ambos llegaron 300 personas que querían trabajar con Smart Fit, hemos tenido una buena acogida dentro de las personas que trabajan en el sector del fitness en el país. ¿Qué nos han dicho? Que es grato para ellos ver que una empresa los trata bien, les da una voz dentrode la misma empresa, no hay una jerarquía. Mis gerentes son muy jóvenes, entonces sabemos hacer sentir bien a nuestros clientes, pero también a nuestros empleados. La generación nueva de líderes como nosotros no solo miramos el lado financiero, que es muy importante para poder seguir creciendo y poder subsistir, claro, pero también miramos otras facetas, miramos la experiencia que se vive dentro de la compañía.

¿Cuántos usuarios tienen y cuántos empleados?

Vamos a abrir de 14 a 15 gimnasios. Hoy tenemos 730 empleados directos, sin contar indirectos, entre los que hay proveedores y constructores. Pero en agosto de este año, que tendremos 53 gimnasios, ya serán más de 1.000 personas las que trabajen con nosotros.

*Si quiere conocer más sobre emprendimiento y liderazgo sostenible, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: