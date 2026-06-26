¿Trabaja fuera del país? Semanas que cotice podrían contar para pensionarse en Colombia

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El Ministerio del Trabajo hizo un llamado este viernes a los colombianos que han trabajado en el exterior: las semanas cotizadas para pensión en otros países cuentan para una pensión en Colombia. A través de siete convenios internacionales de seguridad social, vigentes con 12 naciones, esos aportes pueden sumarse para acceder a una pensión proporcional, según indicó la cartera en un comunicado.

¿Con qué países hay acuerdo?

Colombia tiene acuerdos bilaterales y multilaterales de seguridad social con Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Chile, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

Según el Ministerio de Trabajo, las semanas cotizadas en cualquiera de esos países pueden contabilizarse junto a las aportadas en Colombia para calcular una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia.

Los acuerdos también aplican para quienes están trabajando temporalmente en uno de esos países: mientras dure esa estadía, pueden mantenerse afiliados al sistema pensional colombiano en lugar de cotizar en el exterior.

“Nuestro compromiso es que ningún colombiano pierda el esfuerzo de toda una vida laboral por haber trabajado dentro o fuera del país. La dignidad y los derechos laborales no deben tener fronteras”, afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

¿Cómo hacer el trámite?

Quienes residan en Colombia y consideren que cumplen los requisitos deben presentar su solicitud ante la última administradora donde estuvieron afiliados para pensión en el país (ya sea Colpensiones o un fondo privado de pensiones), o ante la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales), entidad encargada de las pensiones del sector público. Esa entidad orientará el trámite, los requisitos y el procedimiento.

Quienes residan en uno de los 12 países con convenio vigente deben hacer la solicitud ante la institución administradora de pensiones de ese país, indicando cuál fue la última administradora a la que estuvieron afiliados en Colombia y anexando el documento de identidad con el que realizaron sus aportes al sistema pensional colombiano.

Para casos de desplazamiento temporal de trabajadores, el trámite debe iniciarse directamente ante la Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo.

Colombia negocia nuevos convenios

El Gobierno avanza en la negociación de tres nuevos convenios. Con Alemania, en enero y abril de 2026 se realizaron dos rondas que permitieron consensuar el texto del acuerdo, el cual está en proceso de aprobación interna. Con Suiza, ese mismo proceso se adelantó durante 2025 y también espera aprobación. Con Canadá, el convenio está pendiente del inicio de los trámites legislativos en ambos países.

Además, el Mintrabajo adelanta acercamientos exploratorios con Francia, Austria, Bélgica y Suecia, como paso previo a una negociación formal, según explicó la directora de Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio de Trabajo, Soraya Pino Canosa.

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