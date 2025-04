Trabajando, buscando e inactivos: así se reparte la fuerza laboral en Colombia

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mercado laboral en Colombia tiene muchas caras. No se trata solo de quién tiene empleo y quién no. También hay quienes consiguieron trabajo, quienes lo están buscando y quienes, simplemente, no hacen parte de la fuerza laboral.

Las cifras del DANE correspondientes a marzo de 2025 ayudan a entender mejor cómo se reparte la población entre ocupados, desocupados e inactivos. Además, permiten ver, más allá del número de desempleo, cómo se está moviendo el mercado laboral en el país:

¿Cómo está el empleo en las zonas rurales?

El ámbito rural corresponde al 84,8 % del territorio colombiano y su población representa el 31,2 % de los habitantes del país: viven en municipios rurales dispersos o en las áreas rurales de los municipios intermedios o ciudades.

El documento “Revisión de las brechas en la inclusión productiva y social de las mujeres y los jóvenes rurales” de la CEPAL señala que las mujeres tienen más años de educación que los hombres en las zonas rurales, en promedio, 0,5 años más de escolaridad que los hombres rurales.

De todos modos, participan menos en el mercado laboral. En 2023, el 40,6 % de las mujeres rurales hacían parte del mercado laboral, frente al 79,7 % de los hombres rurales.

Por su parte, la tasa de ocupación de las mujeres rurales se ubicó en 35,3 % y la de los hombres es del 76 %. Es decir, menos de la mitad de las mujeres rurales hacen parte del mercado laboral y, de ellas, solo una tercera parte logra ubicarse, de acuerdo con los datos del DANE.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Pronto tendremos al aire el boletín de noticias económicas, en el que además de actualidad encontrarán consejos de emprendimiento y finanzas. Si desean inscribirse, pueden ingresar aquí.