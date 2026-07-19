¿Trabajar menos aumenta la productividad? Esto revelan los datos

Aunque la reducción de la jornada laboral puede aumentar la productividad, el desarrollo de esta depende más de factores como desarrollos tecnológicos e innovación. Foto: EFE - Christian Escobar Mora

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Hace algunos años se abrió un intenso debate durante la discusión de la Ley 2101 de 2021, que redujo de manera gradual la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales. La pregunta era sencilla, pero sigue vigente: ¿trabajar menos aumenta la productividad?

Aunque, de forma superficial, pareciera que entre más se trabaja más se produce, hubo un dato que puso a tambalear ese razonamiento, y es que Colombia, para entonces, era el país de la OCDE que, en promedio, más horas laborales acumulaba en el año pero, al mismo tiempo, era la nación más improductiva en este grupo de países.

Parte del análisis hecho por expertos señalan que, grosso modo, trabajadores más felices son trabajadores más productivos. Eso implica mayor tiempo dedicado al descanso y al tiempo en familia, de allí la apuesta del Congreso por reducir la jornada laboral en Colombia.

La más reciente medición de la OCDE muestra que, en 2023, Colombia se mantuvo en el último lugar entre los países evaluados en productividad laboral. En promedio, cada hora trabajada en el país generó cerca de USD 21 de PIB, muy por debajo del promedio de la organización, que supera los USD 60 por hora.

Sin embargo, estos resultados no significan que los colombianos trabajen menos. Por el contrario, reflejan que cada hora trabajada genera un menor valor agregado en comparación con las economías más desarrolladas. Expertos consultados por El Espectador explican que este rezago obedece, en buena medida, a factores estructurales como el menor nivel de industrialización del país, la baja incorporación de tecnologías en los procesos productivos, las brechas en innovación, la alta informalidad y las brechas de conectividad.

En Colombia, quien mide la productividad es el DANE. En su más reciente reporte informó que, en 2025, la productividad laboral por hora trabajada creció 0,40 %. Lo que no supone un incremento significativo

Esto no significa que los colombianos trabajen menos; de hecho, suele ocurrir lo contrario. El problema es que cada hora de trabajo produce menos valor agregado.

Pero tampoco se traduce en que la reducción de la jornada laboral no esté teniendo efectos en la productividad, pues hasta hace unos días Colombia alcanzó la meta de las 42 horas semanales. Por lo que los resultados en este aspecto deberán seguir siendo analizados en los próximos años.

Parte del análisis que se hacen desde sectores como Acopi conducen a que, más allá de la jornada laboral, parte importante de la productividad depende de la tecnología y la innovación en los procesos productivos.

No obstante, la asociación advierte que la reducción de la jornada sí puede tener efectos en aquellos sectores donde la productividad está estrechamente ligada al número de horas trabajadas. Es el caso, por ejemplo, de los operarios que manejan maquinaria en una planta de producción: estos equipos tienen una capacidad de fabricación determinada por hora, por lo que una menor jornada laboral no implica que produzcan más en menos tiempo.

Según lo explicado a este medio por Fabio Arias, el presidente de la CUT, la productividad laboral por horas muestra un comportamiento moderado-positivo, y parte de eso se evidencia por el incremento que ha venido registrando el PIB, pese a la reducción de la jornada laboral.

En suma, la reducción de la jornada laboral ha demostrado que, en la mayoría de los casos, trabajar menos horas no implica una caída de la productividad. Por el contrario, esta puede segiur estable o incluso aumentar cuando las empresas implementan cambios en la organización del trabajo y mejoran la eficiencia de sus procesos. Sin embargo, para que Colombia logre un verdadero salto en productividad, el desafío va mucho más allá de la duración de la jornada: el país necesita avanzar en industrialización, innovación, adopción tecnológica, formalización laboral y capacitación del capital humano para generar más valor agregado por cada hora trabajada.

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