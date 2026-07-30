Trabajo híbrido gana terreno en América Latina: seis de cada diez lo prefieren

Cada vez más trabajadores prefieren esta modalidad de trabajo por el mejor equilibrio que brinda entre la vida personal y laboral. Foto: Archivo

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Resulta interesante preguntarse cuánto ha cambiado el mundo laboral en la última década. Un trabajador formal, por ejemplo, pasó de cumplir jornadas de 48 horas semanales a un máximo de 42. La oficina dejó de ser una obligación permanente: hoy, para millones de personas, la rutina combina días presenciales con jornadas de trabajo desde casa. A ello se suma otro cambio que, hasta hace pocos años, parecía propio de la ciencia ficción: la inteligencia artificial generativa se ha convertido en un asistente cotidiano que acompaña a los trabajadores, automatiza tareas, acelera procesos y les permite ser más productivos.

Recientemente, las firmas WeWork y Michael Page publicaron un estudio que muestra cómo están cambiando las preferencias de los trabajadores pues, por ejemplo, cada vez más personas prefieren esquemas híbridos que les permita tener un mejor equilibrio entre su vida personal y profesional.

Como lo explica Claudio Hidalgo, quien es SR VP de WeWork en América Latina, hoy los trabajadores demandan empleos que les reduzcan el tiempo perdido en el transporte y les brinde más horas para ir al gimnasio, educarse o realizar labores del cuidado del hogar.

Las nuevas generaciones, en particular, buscan empresas que ofrezcan mayor flexibilidad y prioricen su bienestar. Valoran oficinas pet friendly, espacios diseñados para el descanso y la desconexión durante la jornada, así esquemas que solo exijan la presencialidad cuando realmente aporte valor. Esto responde a una percepción cada vez más extendida: para muchas personas, trabajar desde casa no solo mejora el equilibrio entre la vida personal y laboral, sino que también puede traducirse en mayores niveles de productividad.

La oficina dejó de ser el centro del trabajo

Según la encuesta, en estos momentos el 36,88 % de los trabajadores en la región opera bajo un esquema 100 % presencial. También hay que tener presente que existen labores que no se pueden hacer de forma remota, como las relacionadas a la vigilancia o la atención al cliente en establecimientos físicos.

Entre quienes trabajan bajo un esquema híbrido, el 58,53 % asiste a la oficina tres o más días a la semana. En contraste, el 29,63 % lo hace dos días, mientras que el 13,19 % acude únicamente una vez por semana.

Sin embargo, los resultados cambian cuando se le pregunta a los trabajadores cuántos días a la semana les gustaría ir a la oficina. La mayoría, el 58,78 % señala que lo ideal sería entre uno y dos días a la semana, mientras que el 41,22 % dice que tres o más.

En Colombia, el modelo híbrido también gana terreno

El panorama en Colombia presenta algunas particularidades. El 26 % de los encuestados afirma trabajar bajo un esquema completamente presencial, mientras que el 39,66 % lo hace en una modalidad híbrida. En tanto, el 17,27 % desempeña sus funciones de manera 100 % remota y el porcentaje restante se distribuye entre otros esquemas de trabajo.

Entre quienes trabajan bajo un esquema híbrido, la opción preferida es asistir a la oficina dos días por semana, una alternativa respaldada por el 48,99 % de los encuestados. Le siguen quienes consideran ideal acudir tres o más días (33,11 %), mientras que el 17,91 % cree que un solo día presencial a la semana es suficiente.

“Para el talento que elige la modalidad híbrida, el principal motivo es la reducción de los tiempos de traslado (71.96%), seguido por el balance entre la vida laboral y personal (57.09%) y una mayor productividad (51.69%). Asimismo, surge un nuevo factor relevante: el cuidado personal o familiar, considerado por el 34.12% de los participantes”, se lee en el reporte.

La presencialidad, por su parte, sigue amarrada a la obvia razón de que hay trabajos que la demandan, aunque no en un porcentaje tan protagónico, pues este es apenas el 45,45 % de los casos. Hay otros que lo hacen porque consideran que es necesaria para la productividad y el fomento de la innovación (41,82 %).

Aquí también se ven las marcadas diferencias generacionales, pues los baby boomers y los X defienden en un mayor porcentaje la presencialidad (60 %), seguidos de los millennials (36,36 %). Llama la atención que para la generación Z es casi inconcebible un trabajo que sea completamente presencial, pues entre ellos tan solo el 3,64 % lo preferiría.

“Es de notar que el 74.65% de este grupo se concentra en Bogotá y

Medellín, urbes que se caracterizan por una movilidad vial compleja y alta saturación vehicular. Según el TomTom Traffic Index 2026, un índice que mide el nivel de congestión vehicular en grandes ciudades, de 492 ciudades que fueron evaluadas, la ciudad de Bogotá se encuentra en el puesto 7 en el ranking de la ciudad con mayor congestión vial, donde las personas pierden alrededor de 153 horas solo en horas pico en el año, mientras que Medellín se encuentra en el puesto 11 global, con 153 horas perdidas”, explica el reporte.

Para WeWork, es evidente que el trabajo híbrido continúa ganando protagonismo porque: reduce los tiempos de traslado; mejora el equilibrio entre la vida laboral y personas; favorece el cuidado de la salud y el bienestar; e incrementa la productividad.

El protagonismo de la inteligencia artificial

Contrario al temor que muchos manifestaron cuando estalló el boom de la inteligencia artificial generativa, hoy está tecnología no está acabando trabajos, sino acompañando o complementando a los profesionales, especialmente en actividades como la creación de contenido, el seguimiento de indicadores de desempeño, el análisis de datos, el control de calidad, la estandarización de procesos y las tareas repetitivas de un puesto.

Sobre esto, la encuesta adelantada encontró que el 67.55% de las personas la usa para búsquedas y redacción, 59.58% para análisis de datos o insights, 53.13% para generación de contenido, 38.90% para automatización de procesos, 17.08% para soporte técnico y sólo 3.42% refiere no utilizarla.

“En comparación con el año anterior, el uso de la IA dentro de las empresas ha experimentado modificaciones en varios aspectos. El 27.32% del talento encuestado en 2026 señala que su organización ya ha comenzado a implementar softwares de IA, frente al 20.76% registrado en 2025. En contraste, mientras que el año pasado el 42.72% de los profesionales empleaba esta tecnología en sus actividades diarias, este año la cifra disminuyó significativamente al 31.12%”, detalla el documento.

Este ejercicio también permite estimar qué tan preparados están los trabajadores para el uso de estas herramientas, pues se encontró que el 2,85 % señala que su conocimiento en esta materia es nulo. El 55.41% considera que su nivel es básico, el 35.67% se autopercibe en un nivel intermedio y, finalmente, el 6.07% se clasifica en un nivel avanzado.

Otro hallazgo relevante es la creciente percepción de que la inteligencia artificial puede asumir una parte importante de las tareas laborales. El 55,03 % de los encuestados considera que entre el 11 % y el 30 % de su carga de trabajo podría automatizarse, lo que representa un aumento cercano a 10 puntos porcentuales frente a la medición de 2025. En contraste, el grupo de profesionales que cree que solo sería posible automatizar hasta el 10 % de sus funciones cayó casi 17 puntos porcentuales, hasta ubicarse en el 18,03 %.

La mayoría (85,77 %) hoy es conciente que esta tecnología no lo va a reemplazar en su empresa, sino que es solo una herramienta de apoyo. Sin embargo, ese temor sigue presente en el 10,44 % de los trabajadores, mientras que el 3,8 % reconoce que no está del todo seguro.

“Los principales impactos positivos percibidos se centran en: La eficiencia y el ahorro de tiempo; la automatización de procesos; el apalancamiento del aprendizaje autodidacta para abordar conceptos complejos; y el acceso inmediato a la información, el análisis de datos y la personalización”, resalta el documento.

No obstante, también está la percepción de impactos negativos, como la pérdida del pensamiento crítico y de la capacidad analítica, la presencia de errores o sesgos en la información, la falta de confiabilidad y confidencialidad en el uso de datos, el desplazamiento laboral, el impacto ambiental y la pérdida del factor humano.

Las respuestas de los participantes dejan entrever que el futuro del trabajo estará marcado por una combinación de tecnología y flexibilidad. Casi la mitad de los encuestados considera que la inteligencia artificial y la automatización liderarán la transformación del mercado laboral, mientras que otros anticipan un mayor protagonismo de los modelos de trabajo híbridos, el coworking y los esquemas basados en resultados. En conjunto, estos hallazgos reflejan que las empresas ya no solo compiten por atraer talento con un salario, sino también con condiciones laborales que respondan a las nuevas expectativas de productividad, bienestar y equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

Ficha técnica

El estudio de WeWork y Michael Page se basó en un enfoque mixto que combinó 150 entrevistas semiestructuradas en profundidad y 2.545 encuestas digitales realizadas en México (847 participantes), Argentina (536), Colombia (527), Perú (330) y Chile (305). La muestra estuvo integrada principalmente por trabajadores de la Generación X (50 %) y Millennials (40 %), mientras que los Baby Boomers y la Generación Z representaron el 5 % cada uno.

La investigación incluyó profesionales de distintos sectores económicos, niveles de responsabilidad y modalidades de trabajo, con el propósito de analizar la evolución del mercado laboral, las preferencias sobre presencialidad, trabajo híbrido y remoto, así como el impacto de la inteligencia artificial en el entorno laboral.

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