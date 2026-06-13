Trabajo infantil en Colombia disminuye, pero aún afecta a más de 300.000 menores

El llamado es a garantizar el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a la educación, así como a protegerlos de cualquier forma de trabajo infantil. Foto: EFE - Paolo Aguilar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo infantil. Esta fecha busca concientizar a la sociedad sobre esta problemática que, en Colombia, sigue siendo relevante.

Cifras manejadas por el Ministerio de Trabajo muestran que, durante el último trimestre del año pasado, 302.000 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años trabajaron en Colombia. Esto se traduce en una tasa nacional de trabajo infantil del 2,8 %.

Esta problemática sigue estando más presente en los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde la tasa alcanza el 5,2 % (156.000 menores de edad). En contraste, para las cabeceras municipales se reporta una tasa del 1,8 % (146.000).

El Ministerio de Trabajo resalta que estas cifras son las más bajas que se han observado, sin embargo, reconoce que el trabajo infantil sigue siendo un desafío que exige acciones sostenidas, articuladas y con enfoque territorial.

“El trabajo infantil afecta el desarrollo integral, limita la permanencia escolar, pone en riesgo la salud y la seguridad, y vulnera el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señala la cartera.

Ante este escenario, el ministerio ha promovido la campaña “Somos Protectores de la Niñez. Por una Colombia libre de trabajo infantil”, una iniciativa que busca movilizar a instituciones, empresas, comunidades, familias y ciudadanía alrededor de un mensaje de corresponsabilidad: proteger la niñez es una tarea de todos.

“Cada sector de la sociedad puede poner sus manos para cuidar, prevenir, identificar, reportar y acompañar acciones que garanticen que niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos seguros, protegidos y llenos de oportunidades. Como parte de esta conmemoración, el Ministerio invita a la ciudadanía y a las entidades públicas y privadas a sumarse este 12 de junio a la dinámica digital “Mis manos por…” o “Mis manos para…”, enfatiza la entidad.

Esta invitación consiste en realizar el símbolo de protección de la campaña: una mano ubicada arriba, con la palma hacia abajo, y otra mano ubicada abajo, con la palma hacia arriba, formando entre ambas un gesto de cuidado alrededor de la niñez. Bajo el numeral #SinTrabajoInfantil, se quiere sumar voces y visibilizar el compromiso nacional con la protección de la niñez.

Sobre esto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo: “erradicar el trabajo infantil es un compromiso ético y colectivo con el presente y el futuro del país. Ninguna niña o niño debería cambiar el juego, el estudio o sus sueños por el trabajo. Proteger a nuestra niñez significa garantizar educación, cuidado, bienestar y oportunidades para crecer con dignidad. Solo uniendo esfuerzos entre instituciones, familias, territorios, empresas y ciudadanía podremos construir una Colombia donde la infancia sea verdaderamente infancia”.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.