Tractomulas con hidrógeno: el nuevo piloto del Gobierno para reducir emisiones

El Gobierno Petro ha sido insistente en avanzar hacia una transición energética, es decir, en adoptar energías más limpias al tiempo en que se abandonan las que emiten gases contaminantes.

Recientemente el Ministerio de Minas y Energía anunció que trabaja en un nuevo proyecto con el que busca que las tractomulas en el país se muevan con hidrógeno verde, un combustible que se obtiene del agua al extraer de ella el hidrógeno mediante un proceso de electrólisis.

De hecho, hacia mediados de diciembre del año pasado, Ecopetrol anunció la instalación de un electrolizador en Cartagena, el cual cuenta con una capacidad de producción de 800 toneladas de hidrógeno verde, convirtiéndose en una de las infraestructuras más grandes de este tipo en América Latina.

El Gobierno realizará un piloto con tractomulas debidamente equipadas, las cuales cuentan con condiciones mecánicas estables y un mantenimiento actualizado. Sobre estas se harán pruebas que durarán 30 días, o 100 horas acumuladas de funcionamiento, durante las cuales se recopilarán datos de consumo, kilometraje, temperatura ambiente, carga vehicular y comportamiento operativo.

Estos datos permitirán establecer una base comparativa confiable entre la operación tradicional de los vehículos que se mueven con combustibles fósiles, y la que es asistida con hidrógeno.

“Con base en los resultados obtenidos antes y después de la instalación del sistema, se evaluarán variaciones en consumo y emisiones, así como en la eficiencia térmica y estabilidad operativa. La información nos servirá para la formulación de resoluciones, lineamientos y políticas del ministerio, orientadas a promover el uso del hidrógeno como fuente de energía limpia a nivel nacional”, aseguró el jefe de la cartera de energía, Edwin Palma.

Cálculos de la cartera señalan que con esta tecnología se espera una reducción de las emisiones de monóxido de carbono y dióxido de carbono de al menos un 50 %.

“La disminución de emisiones en tracto camiones o tractomulas de alta circulación contribuirá a mejorar la calidad del aire y, con ello, reducirá los efectos negativos sobre la salud de conductores y comunidades”, añadió Palma.

La cartera también recordó que, en marzo de 2025, el galón de ACPM se cotizó en un promedio nacional de COP 10.536, lo que equivale a COP 2.785 por litro. A modo de ejemplo, una tractomula promedio cuenta con dos tanques de 120 galones cada uno, para un total de 240 galones (equivalentes a 888 litros). Al precio de COP 2.785 por litro, una carga completa de combustible sería de, aproximadamente, COP 2.473.080.

Con estos valores presentes, el proyecto también busca aliviar los costos de combustible que afectan los márgenes de rentabilidad de transporte de carga pesada, así como liberar recursos del Fondo de Estabilización de Combustible para inversión, contribuyendo a la sostenibilidad económica, social y productiva.

“Estas pruebas piloto son clave no solo por la reducción de emisiones, sino porque permiten al empresariado validar ahorros operativos y el desempeño técnico del hidrógeno en condiciones reales, lo cual es fundamental para acelerar su adopción en el transporte de carga pesada. Además, reflejan el compromiso del Gobierno nacional por impulsar iniciativas que fortalezcan este ecosistema. Desde la Asociación continuaremos aportando conocimiento técnico y articulación con la industria, y el gobierno para facilitar el despliegue del hidrógeno en Colombia”, concluyó Brayaham Villa, presidente ejecutivo de la Asociación de Hidrógeno Colombia.

