Traer el ahorro pensional a Colombia: luces, sombras y tensiones del proyecto de decreto

La propuesta de un tope del 30 % para las inversiones en el exterior del ahorro pensional alivió algunas de las preocupaciones de gremios y expertos, que contaban con una medida más drástica, en medio de los cambios en la URF. Sin embargo, el documento del Gobierno no resuelve las dudas sobre los impactos para los cotizantes.

Karen Vanessa Quintero Martínez
22 de enero de 2026 - 12:11 a. m.
Con el aumento en el salario mínimo y el nuevo decreto, las rentas vitalicias subirán más de COP 100 millones.
Foto: Cristian Garavito - El Espectador

Los temores por el futuro del ahorro pensional resurgieron hace tres meses, luego de que el Gobierno anunciara una medida para obligar a los fondos privados a invertir esos recursos en el país. El proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda alivió parte de las preocupaciones, pero no apagó todas las alertas. En este artículo le explicamos de qué se trata la medida, sus implicaciones y cómo su construcción provocó, incluso, la salida de funcionarios de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).

¿Qué dice el proyecto de decreto?

An...

Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
