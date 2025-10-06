Transfiya: ¿qué pasará con el servicio tras la llegada de Bre-B?

Transfiya pasa a ser parte del ecosistema de Bre-b. Foto: ACH

FotoCon la entrada en operación de Bre-b, hoy es un día clave para las finanzas de millones de colombianos que podrán hacer pagos y transferencias de manera inmediata, sin importar la entidad desde donde se envía y recibe el dinero.

Algunos ya han experimentado este servicio con el uso de Transfiya, firma que ha ganado un notable protagonismo en Colombia, pues tiene 43 millones de usuarios quienes, de enero a julio del presente año, realizaron más de 282 millones de transferencias.

“Este crecimiento es el reflejo de la confianza de los colombianos en soluciones ágiles, seguras y sin fricciones. Transfiya responde a esa necesidad de mover dinero en tiempo real y con la seguridad que caracteriza a todos nuestros servicios”, dijo en su momento Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia.

Sin embargo, con la llegada de Bre-b, cambian las cosas para Transfiya. Los usuarios verán que las ventanas o botones con el nombre “Transfiya” desaparecerán de sus aplicaciones financieras. En su lugar, todo se unifica bajo la firma de Bre-b.

Es decir, estrictamente Transfiya no va a desaparecer, sino que pasará a ser parte del ecosistema de Bre-b, ya que muchos de los pagos seguirán circulando internamente a través de su infraestructura.

Aunque en este momento suene complejo, lo que hay detrás de estos cambios es una simplificación del sistema. Para enviar un pago mediante Bre-b, usted debe buscar ese logo en su aplicación financiera.

Una vez dentro, usted podrá elegir la cuenta desde la cual saldrá el dinero, así como digitar la cantidad que va a enviar. También tendrá que ingresar la llave de la persona que lo va a recibir. Muchos están usando su número de teléfono o cédula para esto.

En segundos, el dinero se envía, sin cobros y sin complicaciones.

Tenga en cuenta que usted podrá seguir usando otros servicios populares como Nequi o Daviplata, solo que el uso de Bre-b (que lo verá al interior de estas plataformas) se recomienda para envíos de dinero que se hace entre diferentes entidades, para que de esa forma la plata llegue al instante y sin el cobro de comisiones.

