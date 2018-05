Los desafíos de los nuevos líderes

Transformando la moda colombiana

Edwin Bohórquez Aya / @EdwinBohorquezA

¿Quién es Luz Adriana Naranjo?

Es una mujer apasionada por la innovación, por la transformación social empresarial. Tengo 35 años. También soy una persona que valora mucho a la familia, estar rodeada de gente que llena el corazón y poder generar una transformación para este país.

¿Qué es Inexmoda?

Es un instituto en el que llevo ya nueve años. Conecta conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Somos apasionados por el conocimiento, la moda, la innovación, y todos los días conocemos, conectamos y transformamos el sector.

¿Qué es el sistema moda?

Es un concepto que abarca más allá de las prendas de vestir. La moda es la manera de comunicar lo que hay en tu interior. Lo comunicas como te maquillas, como te vistes, como tienes decorado tu hogar. Es un sistema que conecta la música, el arte, la arquitectura, y todos están agrupados por la moda y la conexión emocional que genera esta industria.

Usted maneja la línea de transformación estratégica dentro de Inexmoda. ¿Cuál es su objetivo?

Todos los días diseñamos proyectos para mejorar la competitividad de las empresas. Queremos que sean mucho más productivas, que crezcan sus ventas, su rentabilidad, y todo esto no sólo genera transformación empresarial, sino también transformación social, empleo y bienestar para los colombianos.

¿Qué tan rápido han logrado transformar el ecosistema de la moda colombiana?

Llevamos 30 años apoyando la internacionalización de la industria de la moda. Ha habido muchos cambios. Empezamos con una industria altamente exportadora, de unos US$2.000 millones al año, pero el año pasado no llegamos a US$800 millones. Hemos venido replanteando el modelo de negocio de esta industria, tenemos varios casos de éxito de emprendedores y de grandes empresarios que transforman su negocio. Esta es una de las industrias que más rápido cambian en el mundo, entonces el cambio de las empresas debe ser supremamente veloz. Hoy no competimos con costo, como hace muchos años; competimos con velocidad de respuesta.

¿Cuáles fueron las razones del cambio? ¿Internet?

Hay varias razones. Fuimos grandes productores de marcas internacionales, exportábamos mucho a los Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, pero hubo un cambio y es que China lo hace más barato. También el norte de África y algunos países de América. Colombia empieza a competir no sólo por costo, por ropa barata, sino por generar mucho más valor, y eso se genera no sólo en el producto, sino en la forma como se le lleva al cliente, por qué canales, y por supuesto, el canal internet es muy importante, porque ofrece grandes oportunidades para la industria.

Entonces, para el grueso del negocio, ¿qué papel juegan los canales virtuales en el mundo de la moda?

Son fundamentales. La moda es una industria que genera muchas conexiones, es un canal de muchas posibilidades. Están Instagram, Facebook, hay mayores conexiones con el cliente, con los e-commerces que facilitan la compra. El gran reto que tiene la industria es no sólo vender un muy buen producto, sino también entender cómo se lo llevo al cliente y cómo facilito la compra. Hoy no tenemos casi tiempo, vamos a la carrera, y sin duda los canales digitales son muy buenos para esto.

Y en toda esta industria, ¿dónde quedan los consumidores?

Son el centro del negocio. El reto es diseñar productos y servicios que les faciliten la vida. Cuando uno habla de la propuesta de valor dentro de un modelo de negocio, básicamente lo que quiere es diseñar una oferta que genera bienestar y calidad de vida para la gente, cómo hacer que la moda, a través de sus productos, genere calidad de vida, bienestar, haga un consumidor más feliz. El consumidor es el centro de todo lo que hacemos y finalmente es fundamental usar una filosofía que lo ponga en el centro, porque si resolvemos sus necesidades y generamos experiencia, y nos conectamos con su corazón, nuestra empresa será mucho más exitosa.

Habla de conectar conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. En otras palabras, ¿eso qué es y cómo impacta a Colombia?

Conectar conocimiento en Inexmoda es agregar valor e innovación, es traducir conocimiento en dinero. Somos unos convencidos de que el conocimiento es un vehículo de transformación social y empresarial, pero que aplicado se debe traducir en empresas competitivas, sostenibles, rentables e innovadoras. Eso es lo que hacemos todos los días en el instituto: conectar ese conocimiento con actores internacionales y nacionales, con los empresarios que están en todo el sistema moda, que no es sólo prendas de vestir sino lo que está conectado en el sistema moda.

¿Cuál es la responsabilidad de líderes como usted con este país?

Desde niña me ha movido siempre la transformación social, y hoy tengo la bendición en Inexmoda de generar impacto social a partir del diseño de proyectos empresariales. Trabajamos en distintas regiones del país, hemos hecho proyectos en las principales ciudades, hemos hecho producción de moda. En el Chocó, por ejemplo, hemos hecho proyectos para población afrodescendiente, y creo que aquí lo importante no es cuánto sabes sino qué eres capaz de hacer con lo que sabes. Eso es lo que me mueve: generar transformación a través del conocimiento.

¿Cómo deben liderar los nuevos actores de la moda, cuál debe ser su estrategia para ser sostenibles y no morir en el intento por sobrevivir?

Esta industria cambia muy rápido. Tenemos grandes retos en términos de sostenibilidad, tecnología, canales de distribución, formatos de venta más creativos, personalización de nuestros productos. Hay que estar actualizado, atentos a lo que sucede en el mercado, y poder implementarlo rápidamente, porque así como la competencia es cada vez mayor, las oportunidades también son más grandes. Siempre decimos que todos nos vestimos, pero cuando decimos eso queremos mejores accesorios, mejor calzado, mejor conexión con la gastronomía, con la música. Esta industria impacta el estilo de vida de los seres humanos, entonces tiene muchas oportunidades. Hay que tener una mentalidad mucho más abierta y una velocidad ante el cambio.

¿Qué tan sostenible es el emprendimiento colombiano en la competencia global de la moda?

Trabajamos desde hace más de 10 años en emprendimiento. Incluso, en Inexmoda hacemos intraemprendimiento a partir de emprendimientos propios, y con el sector llevamos más de 10 años trabajando a nivel nacional en distintos proyectos. Hemos encontrado empresas que se visibilizan en nuestros espacios comerciales, como Colombiamoda y Bcapital, que tienen todo un proceso de organización con visión estratégica e implementación de ese conocimiento, y empiezan a crear nuevos canales de ventas, acceder a mercados. Entonces estamos convencidos de que los emprendedores, unos son épicos, porque todos los días se enfrentan a aguas mansas y turbias, pero tienen muchas oportunidades de transformar esta industria con innovaciones. Así es que se puede hacer sostenible. Sabemos que son los grandes empresarios del futuro de este país y por eso la apuesta por el emprendimiento.

¿Qué tan responsable es la industria de la moda con el medio ambiente?

La industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo, la segunda en el uso de agua potable en el mundo. En Inexmoda estamos trabajando en proyectos puntuales para genera una economía circular, que disminuya ese impacto ambiental negativo, porque es una industria que también tiene un impacto social, un impacto económico muy importante para este país, y también a nivel mundial, pues si lo miramos como una economía, la moda sería la séptima del mundo. Sabemos los retos y por eso estamos trabajando desde Inexmoda.

Habla de proyectos puntuales. ¿Como cuáles?

Creamos un proyecto hace cuatro años. Se llama Épica, Reto de innovación, un programa que está dirigido a desarrollar a los próximos grandes empresarios de este país, y aceleramos sus negocios para que sean más competitivos, rentables y sostenibles, además de innovadores. Se les forma, se les acompaña con temas de visión estratégica y se conectan con espacios especiales de acceso al mercado. Es emocionante ver la transformación de estos pequeños negocios, cómo crecen, cómo abren tiendas, sus canales comerciales digitales y tienen acceso a clientes internacionales. Es muy emocionante.

Y en temas de medio ambiente, ¿cuáles son los proyectos?

Estamos trabajando en la reutilización del agua, una tecnología que ayuda a disminuir el consumo de agua potable. Reutilizar el agua ayuda a la disminución de costos de servicios públicos y genera un impacto ambiental más positivo. Estamos trabajando en temas de economía circular. Recientemente tuvimos la oportunidad de estar con algunas personas en una misión en Suecia, un país muy comprometido con la sostenibilidad, y ya estamos trabajando en algunos proyectos.

¿Qué representa el sistema moda colombiano para el sistema moda global?

Para nuestro país es más del 10 % del PIB manufacturero. Es un sector que se ha transformado en los últimos años porque hay un boom de la manufactura, luego un boom del diseño y uno del retail.