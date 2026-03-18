Transición en marcha: generación solar rompe patrón y adelanta al carbón en 2025

La entrada de nuevos parques, licencias destrabadas y condiciones hidrológicas explican el salto. Foto: EFE - Elvis González

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El país produjo 4.473,8 gigavatios hora con el sol, mientras que el carbón llegó a 3.564,2 GWh. La diferencia ronda el 25 % y rompe un patrón que durante años había sido estable dentro del sistema eléctrico.

En 2022, entre agosto y diciembre, la generación solar apenas sumaba 255,4 GWh. Un año después pasó a 1.205,2 GWh. En 2024 ya estaba en 3.297,2 GWh. El dato de 2025, el más alto hasta ahora, termina de consolidar esa curva.

Las cifras, consolidadas por la Unidad de Planeación Minero Energética con base en reportes de XM, muestran un cambio que se venía gestando desde hace varios años, pero que no terminaba de reflejarse en el balance anual.

☀️⚡ Por primera vez, la energía solar generó más electricidad que el carbón y las plantas térmicas en el país. Colombia ya suma cerca de 4 gigavatios de energías limpias instaladas. 🌱🇨🇴#ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/nmoUCf169k — Unidad de Planeación Minero Energética - UPME (@UPMEOficial) March 18, 2026

Detrás del resultado hay varias piezas. La entrada de nuevos parques solares, proyectos que lograron destrabar licencias y, también, condiciones hidrológicas que redujeron la presión sobre la generación térmica.

El espacio que gana el sol ha sido sostenido. Durante décadas, el carbón fue uno de los respaldos del sistema, sobre todo en momentos de menor disponibilidad hídrica. Ese lugar empieza a moverse, al menos en el agregado anual.

El Gobierno presenta el resultado como una señal de avance de la transición energética. “La energía solar dejó de tener una participación mínima y se convirtió en un actor relevante del sistema eléctrico nacional”, recoge el balance oficial.

Aun así, el comportamiento no es lineal. En escenarios de sequía o eventos como El Niño, las térmicas (incluido el carbón) pueden volver a ganar terreno de forma temporal.

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