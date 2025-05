Transportadores terrestres rechazan asumir control de fiebre amarilla en viajeros

Piden al ministerio crear mesas de concertación para encontrar soluciones. Foto: Óscar Pérez

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) rechazó las imposiciones del Ministerio de Transporte, pues sobre ellos recae parte de la responsabilidad para controlar la propagación de la fiebre amarilla.

Puntualmente rechazan lo consignado en la circular externa No. 20254000000217 del Ministerio de Transporte, mediante la cual se establece que las empresas de transporte terrestre deben exigir a los usuarios la presentación del carné de vacunas de fiebre amarilla al momento de realizar la compra del tiquete; y revisar que quienes hayan hecho la compra virtual lo porten antes de abordar el vehículo.

También se ordena verificar que los conductores estén vacunados contra esta enfermedad, y que porten el carné o certificado de vacunación, entre otras disposiciones.

Según el gremio, estas órdenes sobrepasan sus funciones, pues ellos no pueden actuar como autoridad, y menos en temas de salud. Reconocen que se deben tomar medidas para prevenir y controlar la propagación de esta enfermedad, pero no consideran que las medidas adoptadas por el ministerio, las que involucra al gremio, no son las acertadas.

También señalaron que no consideran que este mecanismo sea eficiente, teniendo en cuenta la forma en la que se transmite la enfermedad (que, a diferencia de otros virus como el COVID, esta no se propaga por estornudos o partículas de saliva, sino por la picadura de ciertos tipos de mosquitos).

“Nos preocupa especialmente la restricción del acceso al transporte público a personas que lo utilizan para tratamientos médicos, estudiar o trabajar, lo que vulnera su derecho a la movilidad y al sustento”, manifestó José Yesid Rodríguez, Pte de ADITT.

Proponen que se cree una mesa de concertación, con la intención de llegar a acuerdos que permitan alcanzar soluciones que verdaderamente sean eficaces y articuladas.

“Las decisiones unilaterales y desarticuladas no solo afectan la operación del sector, sino que también debilitan la confianza en las políticas públicas. El transporte ha sido un aliado del país en las coyunturas más difíciles. Exigimos respeto, claridad y participación”, puntualizó el directivo.

