Transporte de carga creció, ¿qué es lo que más se mueve por las carreteras de Colombia?

Transportadores de carga. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El transporte de carga por carretera continúa. La actividad se consolida como uno de los principales motores de la economía colombiana. Durante mayo de 2026 se movilizaron 14.407.727 toneladas de mercancías.

La cifra que representa un crecimiento del 11,25 % frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con la información reportada en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).

La operación logística nacional también reflejó un importante en todo el país. En total participaron 2.304 empresas transportadoras, que movilizaron mercancías en 1.133.359 vehículos, generaron 1.294.296 manifiestos de carga y realizaron 1.221.693 viajes.

Los datos evidencian la capacidad del sector para responder a las necesidades de abastecimiento, producción y comercio del país.

“El crecimiento demuestra que Colombia avanza hacia una logística más dinámica, eficiente y competitiva. Detrás de estas cifras hay empresas que producen, transportadores que trabajan todos los días y regiones que fortalecen su conexión con los mercados. Desde el Gobierno Nacional seguiremos impulsando una infraestructura y un sistema de transporte que faciliten el comercio, generen oportunidades y aporten al crecimiento económico del país”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernandas Rojas.

Entre las mercancías sólidas con mayor volumen de movilización durante mayo se destacaron:

El maíz, con 694.586 toneladas

Las bebidas no alcohólicas, con 597.547 toneladas

Los productos varios, con 524.938 toneladas

En el transporte de carga líquida, los principales productos movilizados fueron:

Aceites de petróleo o minerales bituminosos refinados, con 243,4 millones de galones

Aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos, con 182,8 millones de galones

Biodiésel y sus mezclas, con 13,2 millones de galones

El comportamiento de la carga también confirma el papel estratégico de los principales corredores logísticos nacionales. Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia concentraron los mayores volúmenes de toneladas transportadas, impulsados por la actividad industrial, comercial, portuaria y de distribución que se desarrolla en estas regiones.

Como origen de los viajes, Valle del Cauca lideró con 2,56 millones de toneladas, seguido por Cundinamarca, con 2,10 millones, y Antioquia, con 1,61 millones.

En cuanto a los destinos, Cundinamarca ocupó el primer lugar con 1,98 millones de toneladas, seguida por Antioquia, con 1,93 millones, y Valle del Cauca, con 1,86 millones.

En la movilización de carga líquida, Meta y Casanare registraron los mayores volúmenes de origen, mientras que Casanare lideró los destinos durante el mes de mayo, lo que lo hace uno de los principales nodos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.