Transversal del Sisga habilita paso peatonal tras nueve días de cierre

Una retroexcavadora trabaja en la remoción de tierra y rocas tras un deslizamiento que bloqueó la Tranversal del Sisga. Foto: ANI

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Nueve días después del derrumbe, la Transversal del Sisga habilitó un paso peatonal, aunque seguirá cerrada para vehículos.

La ANI habilitó cruces peatonales controlados en el sector Marrano Loco, en Santa María (Boyacá), donde un movimiento en masa bloqueó el corredor desde la noche del 31 de mayo.

Quienes necesiten cruzar solo podrán hacerlo únicamente en cuatro franjas específicas:

5:00 a.m. a 7:00 a.m.

9:30 a.m. a 10:00 a.m.

12:00 m. a 1:00 p.m.

5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Las motos siguen por fuera. También las bicicletas. Cualquier vehículo.

Los horarios tampoco son definitivos. “Podrán ser modificados, suspendidos o restringidos de acuerdo con las condiciones climáticas, la estabilidad del terreno o los requerimientos operativos de la atención de la emergencia”, informó la entidad.

Por ahora, las máquinas siguen trabajando. Se han removido más de 2.000 metros cúbicos de material desde que ocurrió el deslizamiento. Pero la fecha de reapertura es incierta por la magnitud del movimiento, el clima y la inestabilidad de la zona.

La vía que conecta el centro del país con los Llanos continúa dependiendo de los desvíos. Bogotá-Villavicencio por un lado. Yopal-Aguazul-Sogamoso-Bogotá por el otro.

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