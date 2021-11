Tras ataque cibernético, DANE recupera su página web

Este martes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció que su página web está funcionando nuevamente tras el ataque cibernético que sufrieron desde el pasado martes 9 de noviembre.

“Gracias al trabajo adelantado con el apoyo del Centro Cibernético de la Policía Nacional, del CSIRT Gobierno y otras autoridades hemos puesto de nuevo al servicio de nuestros usuarios y ciudadanía en general nuestro sitio web a partir de las 6:00 a.m. del martes 16 de noviembre”, dijo la entidad en un trino.

Lea también: El DANE sufre ataque cibernético

Vale la pena recordar que el supuesto atacante (aunque no se sabe si es un grupo) envió un correo a todos los funcionarios de la entidad diciendo que en el ataque robó 130 TB de datos de la institución. Sin embargo, según los técnicos de la institución, las bases de datos que maneja el DANE no se vieron comprometidas en el ataque y no ha habido pérdidas de información.

El personal de la institución no pudo utilizar sus propios sistemas, por miedo a que una entrada en ellos pueda habilitar más puntos de ingreso a los atacantes.

Le puede interesar: ¿Qué pasó en el ataque digital contra el DANE?

“Frente al acceso forzoso al sistema informático del DANE del martes 9 de noviembre a las 23:36 de 2021 y de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para estos casos, se deshabilitaron los servicios informáticos de la entidad, incluida la página web”, explicó la entidad.

El DANE, que es el guardián de la información estadística del país, insumos que son básicos para medir y proyectar hacia dónde va la economía (y parte del funcionamiento de la sociedad), pues aporta datos en terrenos como desempleo, PIB, exportaciones e importaciones, entre otros, agregó que siguen “adelantando procesos de actualización en algunas secciones. Agradecemos su comprensión”.