Trementino II: inician las obras del puente que reemplazará la estructura afectada

Esta infraestructura reemplazará al puente que, el pasado 8 de febrero, presentó fallas estructurales en la calzada, como consecuencia de las lluvias asociadas al frente frío que impactó al departamento de Córdoba. Foto: Cortesía

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que desde este lunes 17 de julio comienzan las labores de reconstrucción del nuevo puente vehicular Trementino II, el cual se encuentra en el sector de Jalisco, PR 19+350 de la Ruta Nacional 7401, en jurisdicción del municipio de Los Córdobas.

Esta infraestructura reemplazará al puente que, el pasado 8 de febrero, presentó fallas estructurales en la calzada, como consecuencia de las lluvias asociadas al frente frío que impactó al departamento de Córdoba.

Ese puente, hay que decir, fue cerrado de manera preventiva ante el riesgo que representaba para los usuarios. Esa decisión, en su momento, fue respalsada por las evaluaciones técnicas que realizó el Puesto de Mando Unificado (PMU).

“Desde el inicio de la emergencia, la ANI adelantó el seguimiento técnico y la articulación interinstitucional requeridos para atender la contingencia, en coordinación con la Concesión Ruta al Mar S.A.S. Estas actuaciones permitieron realizar inspecciones especializadas, estudios hidráulicos, geotécnicos y de batimetría, así como implementar un paso provisional controlado para recuperar la conectividad y reducir las afectaciones sociales y económicas ocasionadas a las comunidades”, señaló Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

Según lo detallado por la ANI, el nuevo puente tendrá una tipología estructural de viga y losa, con una luz de 22,50 metros y un ancho total aproximado de 9,50 metros. Su cimentación estará conformada por tres caissons de concreto en cada estribo, de 1,50 metros de diámetro y 15 metros de longitud.

Se tiene previsto que su construcción finalice el 23 de enero de 2027. Para ellos se tendrá que demoler la estructura actual, construir la cimentación y los estribos del nuevo puente, así como la instalación de vigas, la ejecución del tablero, las obras de protección del cauce, los llenos y las intervenciones finales necesarias para la puesta en servicio de la nueva infraestructura.

La concesión que estará a cargo de esta obra realizó reuniones informativas con la comunidad de El Ébano, así como con la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Los Córdobas.

“Estos espacios de participación continuarán durante la ejecución y finalización del proyecto, con el fin de mantener informadas a las autoridades y a la ciudadanía sobre el avance de las obras, las medidas ambientales y las condiciones de movilidad”, detalló la ANI.

En los meses que dure la construcción, se implementará un Plan de Manejo de Tráfico que incluirá señalización temporal, delimitación de las zonas de trabajo, cierres controlados y personal encargado de orientar el tránsito.

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