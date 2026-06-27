Trump amenaza con aranceles del 100 % a países que graven empresas digitales estadounidenses

Donald Trump Foto: AFP - KENT NISHIMURA

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer aranceles del 100 % a los bienes importados desde cualquier país que aplique impuestos a los servicios digitales de empresas estadounidenses.

La advertencia llega un día después de que la Unión Europea diera su aprobación definitiva a un acuerdo comercial con Washington que fija un tope arancelario del 15 % para la mayoría de las exportaciones del bloque hacia EE.UU.

“Numerosos países europeos han estado debatiendo la inminente implementación de un impuesto a los servicios digitales para las empresas estadounidenses”, escribió Trump.

“Que esta declaración sirva para dejar en claro que cualquier país que imponga ese impuesto enfrentará de inmediato un ARANCEL del 100% sobre todos y cada uno de los bienes que envíe a los Estados Unidos de América”, agregó el mandatario.

Trump fue explícito en que la medida entraría en vigor “de inmediato” y que prevalecería sobre cualquier acuerdo comercial vigente con los países afectados, lo que en la práctica pondría en entredicho el pacto recién aprobado con Europa.

Una campaña que no es nueva

Desde hace tiempo, Trump sostiene que los impuestos a los servicios digitales afectan a grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Alphabet y Meta. En su segundo mandato ha demostrado estar dispuesto a renegociar acuerdos vigentes o debilitar nuevos pactos ante nuevos motivos de disputa. A comienzos de este mes, ya había amenazado a Francia con un arancel del 100% a champanes y vinos si París no eliminaba su impuesto digital.

EE. UU. también había pedido este año reanudar las conversaciones en la OCDE sobre la tributación de la economía digital, según reportó Bloomberg.

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