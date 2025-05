Trump elimina un vacío legal que beneficiaba a ciertos productos chinos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos procesó 1000 millones de paquetes de este tipo en 2023, cuyo valor medio era de 54 dólares. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

El gobierno de Donald Trump eliminó oficialmente el viernes un vacío legal que permitía a los consumidores estadounidenses adquirir productos baratos procedentes de China sin pagar aranceles. La medida ayudará a los fabricantes estadounidenses que han tenido dificultades para competir con una oleada de productos chinos de bajo costo, pero ya ha provocado un aumento de los precios para los estadounidenses que compran por internet.

La laguna jurídica, denominada norma de minimis, permitía que los productos con valor de hasta 800 dólares evitaran el pago de aranceles y otros trámites burocráticos siempre que se enviaran directamente al consumidor final o a pequeñas empresas estadounidenses. Originó una oleada de paquetes con dirección individual a Estados Unidos, muchos encargados a plataformas de comercio electrónico de rápido crecimiento como Shein y Temu y enviados por vía aérea.

En los últimos años, un número creciente de empresas utilizó esta laguna para introducir sus productos en Estados Unidos sin tener que pagar aranceles. Después de que el presidente Trump impuso aranceles a los productos chinos durante su primer mandato, las empresas empezaron a utilizar la exención para eludir esos aranceles y seguir vendiendo sus productos más baratos a Estados Unidos. El uso de esta laguna se intensificó en el segundo mandato de Trump, cuando impuso a los productos chinos un arancel mínimo del 145 por ciento.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos procesó 1000 millones de paquetes de este tipo en 2023, cuyo valor medio era de 54 dólares.

En una reunión de gabinete celebrada el miércoles en la Casa Blanca, Trump se refirió a la laguna jurídica como “una estafa”.

“Es una gran estafa contra nuestro país, contra empresas realmente pequeñas”, dijo. “Y hemos acabado, le hemos puesto fin”.

La decisión de Trump se relacionaba en parte con la preocupación de que la laguna jurídica sirviera como conducto para la entrada de fentanilo en Estados Unidos.

La exención permitía a las empresas que enviaban mercancías baratas presentar menos información a los funcionarios de aduanas que otros envíos estándar. El gobierno dijo que los narcotraficantes estaban “explotando” la laguna jurídica y enviaban precursores químicos y otros materiales utilizados para fabricar fentanilo a Estados Unidos sin tener que brindar los detalles del envío.

El creciente uso de la laguna legal también amenazaba los puestos de trabajo estadounidenses en los sectores del almacenamiento y la logística pues alentó a los principales minoristas estadounidenses a enviar más productos directamente desde China a las puertas de los consumidores, evitando los envíos más grandes que estaban sujetos a aranceles y luego se distribuían a través de almacenes y redes de entrega estadounidenses.

Kim Glas, presidenta del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles, que representa a los fabricantes estadounidenses de su rubro y luchó por eliminar la laguna jurídica, dijo que eso había “devastado la industria textil estadounidense”. Glas dijo que el vacío legal había permitido que productos inseguros e ilegales inundaran el mercado estadounidense libres de impuestos durante años. Más de la mitad de todos los envíos amparados por minimis contenían productos textiles y prendas de vestir, dijo.

“Esta laguna arancelaria ha concedido a China un acceso casi unilateral y privilegiado al mercado estadounidense a expensas de los fabricantes y los puestos de trabajo estadounidenses”, dijo.

Pero quienes se oponen a poner fin a la exención se quejaron de que la medida elevaría significativamente los precios para los consumidores estadounidenses, perjudicaría a las pequeñas empresas que habían construido sus negocios en torno al vacío legal y ralentizaría el flujo comercial entre los países. Se espera que el cambio afecte a las compañías aéreas y a los transportistas privados como FedEx y UPS, que han tenido un negocio estable transportando mercancías de poco valor a través del mundo hasta Estados Unidos.

Los cambios, que se aplican a los envíos desde China continental y Hong Kong, entraron en vigor a las 12:01 a. m. del viernes. Es probable que generen incomodidad y confusión tanto entre los consumidores como entre los pequeños minoristas.

Temu empezó recientemente a detallar los “gastos de importación“ en su sitio web, mientras que el sitio web de Shein dice a los compradores que los aranceles están “incluidos en el precio que pagas”.

Gabriel Wildau, analista sobre China de la empresa de asesoría Teneo, dijo que el cambio “quitará una tajada a las exportaciones chinas” y que iba a “obligar a los minoristas en línea, cuyo principal argumento de venta son los precios extremadamente baratos, a subir sus precios drásticamente”.

“Es un golpe de precios para los consumidores estadounidenses sensibles a los precios, quienes realmente disfrutaban del acceso a productos baratos”, dijo.

El gobierno de Trump también ha prometido eliminar la laguna legal para los envíos procedentes de otros países, pero dijo que estaba esperando a que el gobierno resolviera cómo hacer frente a la recaudación de las tasas de dichos paquetes. Los funcionarios de aduanas estadounidenses ya están sobrecargados por el aumento de la aplicación de las normas migratorias impuestas por parte del gobierno de Trump y la gran expansión de los aranceles globales.

El gobierno desactivó brevemente la excepción de minimis para China a principios de febrero, antes de darse cuenta de que el repentino cambio estaba desbordando los canales de envío, incluido el Servicio Postal. Trump revocó entonces esa orden a fin de dar a sus asesores más tiempo para establecer sistemas que pudieran manejar el cambio.

La excepción de minimis se creó en la década de 1930 para facilitar el trabajo de los funcionarios de aduanas, quienes debían recaudar aranceles en casos en que los ingresos eran inferiores al coste de recaudarlos. El Congreso elevó el umbral de los paquetes de minimis a 5 dólares en 1978 y a 200 dólares en 1993, y luego a 800 dólares en 2016.

En los últimos años, ha aumentado la presión para eliminar esta laguna. Los legisladores han estado estudiando leyes para reformar la norma de minimis, y el gobierno de Joe Biden propuso cambios el año pasado que reducirían la excepción cuando se tratara de China.

Un posible problema de las normas actuales es que parecen crear una discrepancia que permite que las mercancías trasladadas a través del servicio postal estén sujetas a aranceles más bajos que las mercancías trasladadas utilizando transportistas privados.

Las mercancías que lleguen a Estados Unidos desde China a través de transportistas privados como DHL o FedEx estarán sujetas a aranceles de al menos el 145 por ciento y por ejemplo, añadirán 14,50 dólares de aranceles a una camiseta de 10 dólares. Pero los envíos que lleguen a través del Servicio Postal estarán sujetos a un arancel del 120 por ciento del valor de la mercancía o a una tasa de 100 dólares por paquete, que aumentará a 200 dólares en junio.

Los envíos que llegan a través de transportistas privados también parecen estar sujetos a otros impuestos, como los aranceles que Trump impuso a China en su primer mandato y los impuestos de nación más favorecida establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Pero los envíos que viajan a través del Servicio Postal no lo están.

Además, parece que el Servicio Postal se enfrenta a menos escrutinio por recaudar aranceles sobre mercancías enviadas desde China a otros países y luego a Estados Unidos a través de servicios postales extranjeros.

Estados Unidos, por ahora, sigue ofreciendo la excepción de minimis para países distintos a China. Pero a partir del viernes, los productos fabricados en China no podrán acogerse a la excepción de minimis, aunque pasen por otro país antes de llegar a Estados Unidos. Los transportistas privados, como UPS y FedEx, están obligados a recabar información sobre el origen de los productos, de modo que aún deben pagarse aranceles por una mercancía fabricada en China que se envíe a Estados Unidos a través de Canadá, por ejemplo.

Pero no se ha exigido legalmente al servicio postal que recabe información sobre el origen de los productos, ni tampoco a los servicios postales de otros países. Esto podría originar un aumento de las tramas que intentan eludir los aranceles chinos utilizando el servicio postal.

