No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Trump está ganando en política económica? (Análisis)

Es justo decir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrasado en materia de política económica. Este optimismo a corto plazo, sin embargo, pasa por alto las consecuencias a largo plazo.

Kenneth Rogoff*
16 de agosto de 2025 - 03:03 p. m.
Fotografía anterior a su reelección que muestra el símbolo de Bitcoin junto a una imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Lugano (Suiza). Trump impulsó una legislación destinada a incorporar a las criptomonedas al sistema financiero general con una supervisión mínima. EFE/EPA/PABLO GIANINAZZI / ARCHIVO
Fotografía anterior a su reelección que muestra el símbolo de Bitcoin junto a una imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Lugano (Suiza). Trump impulsó una legislación destinada a incorporar a las criptomonedas al sistema financiero general con una supervisión mínima. EFE/EPA/PABLO GIANINAZZI / ARCHIVO
Foto: EFE - PABLO GIANINAZZI

Tras seis meses de su segundo mandato, es justo decir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrasado en materia de política económica -al menos según los estándares que él mismo se ha fijado-. De hecho, ha impuesto su voluntad como ningún otro presidente posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la posible excepción de Ronald Reagan.

Para empezar, Trump consiguió que se aprobara su Gran y Hermosa Ley, a pesar de una mayoría muy ajustada en la...

Por Kenneth Rogoff*

Conoce más

Temas recomendados:

Economía de Estados Unidos

Donald Trump

Criptomonedas

Gran y Hermosa Ley

aranceles

Japón

Unión Europea

Ley GENIUS

Inflación

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar