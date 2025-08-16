¿Trump está ganando en política económica? (Análisis)

Fotografía anterior a su reelección que muestra el símbolo de Bitcoin junto a una imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Lugano (Suiza). Trump impulsó una legislación destinada a incorporar a las criptomonedas al sistema financiero general con una supervisión mínima. EFE/EPA/PABLO GIANINAZZI / ARCHIVO
Foto: EFE - PABLO GIANINAZZI
Tras seis meses de su segundo mandato, es justo decir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrasado en materia de política económica -al menos según los estándares que él mismo se ha fijado-. De hecho, ha impuesto su voluntad como ningún otro presidente posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la posible excepción de Ronald Reagan.
Para empezar, Trump consiguió que se aprobara su Gran y Hermosa Ley, a pesar de una mayoría muy ajustada en la...
Por Kenneth Rogoff*
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación