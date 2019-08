Trump insta a la Reserva Federal a recortar tasas de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su embestida contra la Reserva Federal, al instarle a reducir las tasas de interés en un punto porcentual completo para ayudar al crecimiento global, mientras se queja de que "el dólar es tan fuerte que lastima tristemente a otras partes del mundo".

"La tasa de la Fed, en un período de tiempo bastante corto, debería reducirse en al menos 100 puntos básicos, con tal vez también una cierta relajación cuantitativa", dijo el presidente en un tuit el lunes. "Si eso sucediera, nuestra economía sería aún mejor, y la economía mundial mejoraría enormemente y rápidamente, ¡algo bueno para todos!".

Our Economy is very strong, despite the horrendous lack of vision by Jay Powell and the Fed, but the Democrats are trying to “will” the Economy to be bad for purposes of the 2020 Election. Very Selfish! Our dollar is so strong that it is sadly hurting other parts of the world...