Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Trump invocará ley de emergencia para facilitar suministro de petróleo tras guerra con Irán

Donald Trump prepara la invocación de la Ley de Producción de Defensa para facilitar permisos a Sable Offshore Corp. y reactivar plataformas marinas en California, con una producción estimada de hasta 60.000 barriles diarios.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia Bloomberg
12 de marzo de 2026 - 01:30 a. m.
La medida busca aliviar la crisis mundial del crudo tras el cierre de Ormuz, aunque enfrenta oposición estatal y dudas sobre su impacto inmediato.
La medida busca aliviar la crisis mundial del crudo tras el cierre de Ormuz, aunque enfrenta oposición estatal y dudas sobre su impacto inmediato.
Foto: Photographer: Eric Thayer/Bloomb - Eric Thayer

El presidente Donald Trump se está preparando para invocar los poderes de la era de la Guerra Fría con el fin de allanar el camino para reanudar la producción de petróleo en la costa sur de California, una apuesta arriesgada para ayudar a aliviar la crisis mundial del suministro de crudo provocada por su guerra con Irán.

Trump está dispuesto a convocar pronto a las autoridades en virtud de la Ley de Producción de Defensa para adelantarse a las leyes estatales y facilitar la concesión de permisos a Sable Offshore Corp., una empresa con sede en...

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Donald Trump

Estados Unidos

Irán

Guerra

Petróleo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.