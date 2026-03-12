Trump invocará ley de emergencia para facilitar suministro de petróleo tras guerra con Irán

La medida busca aliviar la crisis mundial del crudo tras el cierre de Ormuz, aunque enfrenta oposición estatal y dudas sobre su impacto inmediato. Foto: Photographer: Eric Thayer/Bloomb - Eric Thayer

El presidente Donald Trump se está preparando para invocar los poderes de la era de la Guerra Fría con el fin de allanar el camino para reanudar la producción de petróleo en la costa sur de California, una apuesta arriesgada para ayudar a aliviar la crisis mundial del suministro de crudo provocada por su guerra con Irán.

Trump está dispuesto a convocar pronto a las autoridades en virtud de la Ley de Producción de Defensa para adelantarse a las leyes estatales y facilitar la concesión de permisos a Sable Offshore Corp., una empresa con sede en...