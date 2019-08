Trump promete contragolpear tras anuncio de aranceles de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que responderá este viernes a los nuevos aranceles anunciados por China a productos estadounidense valorados en US$75.000 millones en un recrudecimiento de la guerra comercial entre ambas potencias.

China anunció este viernes su intención de imponer nuevos aranceles a bienes importados de Estados Unidos en respuesta a los gravámenes adicionales que prevé instaurar Washington próximamente. Estos aranceles de entre 5 y 10 % se aplicarán a 5.078 productos estadounidenses en dos fases (el 1 de septiembre y el 15 de diciembre), precisaron las autoridades chinas.

Pekín también anunció que impondrá gravámenes de un 25 % a los automóviles procedentes de Estados Unidos y un 5 % a las piezas sueltas a partir del 15 de diciembre.

Trump replicó que va a responder "esta tarde" y dijo que "se les ordena" a las empresas estadounidenses "que empiecen a buscar inmediatamente alternativas a China".

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far....