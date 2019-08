Trump responde a Pekín subiendo los aranceles a importaciones de China

Luego de que China anunciara su intención de imponer nuevos aranceles a bienes importados de Estados Unidos con un valor comercial de US$75.000 millones, el presidente Donald Trump respondió con nuevos gravámenes para los productos chinos.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!