Trump va por el petróleo de Venezuela, pero no será tan fácil: este es el panorama

El presidente Donald Trump dijo que las petroleras estadounidenses entrarán a Venezuela, repararán la infraestructura y ganarán dinero. Sin embargo, los expertos advierten que para reactivar el petróleo venezolano se necesita una década, miles de millones de dólares y cambios estructurales.

Karen Vanessa Quintero Martínez
05 de enero de 2026 - 11:48 p. m.
Fotografía de archivo de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Ronald Peña R

En medio de los múltiples cuestionamientos por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que se dio la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump ha dejado claro que su objetivo es el petróleo.

El mandatario sostuvo que su país está “al mando” y anticipó que las empresas estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para generar dinero. Aunque Venezuela tiene las mayores reservas del mundo (con más de 300.000 millones de barriles, según la OPEP), incluso por encima de Arabia Saudita, actualmente solo representa el 1...

antonio bonilla(7747)Hace 32 minutos
China se lleva el 80% de la producción.
