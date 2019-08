Unirá los Valles de Aburrá y San Nicolás

Túnel de Oriente: la megaobra que acerca a Medellín y Rionegro

Mary Luz Avendaño.

Este jueves se inaugurará la obra que permitirá reducir de 50 a 18 minutos el recorrido entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova en Rionegro. El camino se inicia en el sector de Baltimore en la doble calzada de Las Palmas. Con un intercambio vial de 190 metros, llegará hasta la glorieta de Sajonia en Rionegro y tiene un total de 22,3 kilómetros. En ellos se cuentan dos túneles: uno de 774 metros y otro de 8,2 kilómetros, además de un trayecto de vía a cielo abierto compuesto por tres viaductos y seis puentes que suman 1,9 kilómetros y cuatro más de vías a nivel.

En el recorrido hay bahías cada 400 metros que estarán en forma alternada, permitiendo así el parqueo de emergencia, con galerías de conexión entre los túneles para vehículos cada 1.600 metros y peatonales cada 400 metros. Contará, además, con dos sistemas de peajes ubicados en ambos sentidos, que tienen un costo de $16.900. Serán cinco casetas, cuatro de ellas digitalizadas, y quienes se afilien podrán seguir directo sin parar a más de 60 kilómetros por hora.

La obra de conexión vial entre Medellín y Rionegro se venía pensando desde 1966, pero solo hasta 1997 pudo ser más clara. Fue en la administración de Luis Alfredo Ramos que se inició, en 2011, y tuvo el primer traspiés relacionado con la licencia ambiental, que solo se pudo solucionar en 2014 en la gobernación de Sergio Fajardo, quien avanzó un 13 % de la obra. En 2016 fue recibida por la administración de Luis Pérez Gutiérrez y construida en tres años y medio, terminada al 100 %, sin sobrecostos y con el precio inicial de $1,1 billones, recursos que son aportados por la Gobernación de Antioquia y la concesión vial.

El proyecto que será puesto en funcionamiento el jueves, se ejecutó trabajando en conjunto con Cornare y el Área Metropolitana, permitiendo que la megaobra sea considerada un referente para la infraestructura nacional en cuanto a estándares ambientales. En todo el recorrido fueron restauradas 55 hectáreas de bosque, a través de la siembra de más de 30 mil árboles nativos. “La ingeniería en el Túnel de Oriente tiene un gran contenido ambiental, que lo convierten en el referente sostenible con mayor importancia en el país”, precisó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

La Conexión cuenta con tecnología para brindar seguridad en todo el recorrido. Los túneles disponen de ventiladores de última generación, 80 gabinetes de auxilio comunicados directamente con un centro de control de operaciones inteligente, que funcionará las 24 horas con el apoyo de más de 96 cámaras y sistemas de monitoreo de detección de incidentes y emergencias. Además, contará con “emisora y un sistema de fibra óptica que permite la ubicación exacta de algún accidente o incendio, y para esto último, si llegase a ocurrir, se dispararía de inmediato un sistema de extractores especiales. Esto convertirá al túnel, no solo en el más largo de América Latina, sino también en el más inteligente”, declaró el gobernador.

Otro de los aspectos para destacar de la obra de Conexión Vial Aburrá Oriente, es la construcción de un túnel paralelo, de las mismas características que el que entrará en funcionamiento el jueves. Tiene iluminación, el vaciado correspondiente de las paredes y la cubierta necesaria; lo que permite la circulación, aunque se encuentra en terreno sin pavimentar. Este fue diseñado inicialmente como un túnel de emergencia, pero pensado además, para que se convierta en un futuro no muy lejano en la doble calzada. “Próximamente estudiaremos ese tema y en unos 40 días seguro llegaremos a un acuerdo que nos permita tomar una decisión para tener cuatro carriles”, añadió Pérez Gutiérrez.

Así como el túnel paralelo, también la construcción del viaducto El Chivo, con una longitud de 540 metros construidos en voladizos sucesivos, genera importancia, porque además es uno de los más largos desarrollados con este sistema en el país.

“La obra del Túnel de Oriente es una obra supremamente avanzada en tecnología, con los mejores equipos del momento en perforación y voladura. Ademas, con un sistema de protección anticipada para las filtraciones de agua, que se llama PEG (Pre Excavation Grouting), y se está utilizando por primera vez en Colombia con esta obra. Ese sistema dio resultado porque impidió que las tablas freáticas de superficie bajaran, y, a pesar de que al túnel le entre agua, esas aguas son subterráneas y no causan problemas y ambientalmente es el túnel más completo que se ha hecho en Colombia y muy demostrar todo el proyecto", dijo el ingeniero civil y especialista en túneles Jaime Ramírez, quien también es miembro de la junta directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros.

Sin embargo, la conexión vial que entra en funcionamiento, no genera expectativa positiva para todos. Un grueso grupo de motociclistas ha manifestado exclusión, al no poder hacer uso de ella en sus vehículos, pues la Conexión Vial Aburrá Oriente, prohibió la circulación de motos, argumentando los problemas de contaminación que trae el túnel para este tipo de público y el riesgo que puedan generar para la operatividad en un túnel tan extenso. Junto a estos vehículos que no se podrán utilizar en el proyecto se cuentan también las bicicletas y carros pesados.

La zona del Oriente se ha convertido en el segundo piso de Medellín, por el desarrollo urbanístico que allí se adelanta; muchas familias se han mudado a vivir en este sector y trabajan en la capital antioqueña. Ellos son los más satisfechos con la puesta en marcha de la obra. “Mi esposa y yo bajamos todos los días a trabajar y eso nos va a ayudar mucho porque no tendremos que madrugar tanto. Una maravilla”, explicó Harold Rodríguez, habitante de Llanogrande.

El Túnel de Oriente generó cada mes tres mil empleos y cuando entre en funcionamiento, se espera que por día, pueda movilizar 19 mil vehículos aproximadamente.