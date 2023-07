Twitter amenaza con demandar a Meta por el desarrollo de Threads

Mediante un trino el dueño de Twitter, Elon Musk, se pronunció al respecto diciendo que “la competencia está bien, pero la trampa no”. Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

En las últimas horas el principal tema de conversación en las redes sociales de todo el mundo es Threads, la nueva red social lanzada por Meta que se vende como la competencia directa de Twitter.

Con decenas de millones de descargas en las primeras horas de su lanzamiento, Threads ha demostrado ser un serio rival para Twitter, red social que ha estado envuelta en una serie de cuestionamientos por las apuestas que ha implementado Elon Musk (quien la adquirió) de cobrar por la visualización de contenido, así como verificar las cuentas y otras funciones adicionales.

Sin embargo, una carta de la casa matriz de Twitter enviada al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, pone en duda el juego limpio que pudo haber empleado el dueño de Instagram para el diseño y desarrollo de esta nueva aplicación.

A Zuckerberg se le acusa en la misiva de apropiarse de forma indebida, sistémica y deliberada de los secretos comerciales y la propiedad intelectual de Twitter.

Lea también: Threads: Así puede instalar y crear su cuenta en la nueva aplicación de Meta

Según lo argumentado por X Corp (la empresa que se fusionó con Twitter tras la adquisición). Meta ha estado contratando a decenas de exempleados de Twitter, mismos que tendrían acceso y conocimiento a toda información que, presuntamente, es exclusiva y confidencial.

En otras palabras, Twitter está acusando a Meta de haber contratado a estas personas para que revelaran los secretos que se necesitan para crear una aplicación que se considere una seria competencia (pues hay que tener en cuenta que no es la única, ya que el mismo Donald Trump ha diseñado su propia versión de aplicación tipo Twitter).

“Estos empleados tienen obligaciones continuas con Twitter. Muchos de estos han retenido indebidamente documentos y dispositivos electrónicos de Twitter. Con ese conocimiento, Meta asignó deliberadamente a estos empleados para desarrollar, en cuestión de meses, la aplicación “Threads”, con la intención específica de que usen los secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual para acelerar el desarrollo de la aplicación competidora de Meta, en violación de las leyes estatales y federales, así como de las obligaciones continuas de esos empleados con Twitter”, se lee en la carta.

Le puede interesar: Meta sube las apuestas con Threads: ¿qué implica este lanzamiento?

En la misiva se le pide a Zuckerberg tomar “medidas inmediatas” para dejar de usar los supuestos secretos comerciales de Twitter o cualquier otra información que se considere como confidencial. De lo contrario, asegura, hará ejercicio de sus derechos para evitar que esta presunta situación se siga presentando.

“Meta tiene expresamente prohibido participar en cualquier rastreo o raspado de los seguidores de Twitter o de los datos de seguimiento. Tal como se establece en los Términos de servicio de Twitter, el rastreo de cualquier servicio de Twitter, incluidos, entre otros, los sitios web de Twitter, los SMS, las API, las notificaciones por correo electrónico, las aplicaciones, los botones, los widgets, los anuncios y los servicios de comercio, solo está permitido “si se realiza conforme a lo dispuesto en el archivo robots.txt” disponible en https://twitter.com/robots.txt”, añade.

“Considere esta carta como un aviso formal de que Meta debe conservar cualquier documento que pueda ser relevante para una disputa entre Twitter, Meta y/o ex empleados de Twitter que ahora trabajan para Meta. Eso incluye, entre otros, todos los documentos relacionados con el reclutamiento, la contratación y la incorporación de estos ex empleados de Twitter, el desarrollo de la aplicación Threads de la competencia de Meta y cualquier comunicación entre estos ex empleados de Twitter y cualquier agente, representante o empleado”, concluye la misiva.

En suma, parece que esta competencia estará enmarcada en una puja legal en donde Meta deberá probar que el diseño y desarrollo de su plataforma se realizó respetando las reglas de juego que rigen el mercado.

Mediante un trino el dueño de Twitter, Elon Musk, se pronunció al respecto diciendo que “la competencia está bien, pero la trampa no”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.