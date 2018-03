Uber, aislado por socios y competidores tras fatal accidente

Bloomberg News.

Uber se encuentra aislada después de poco más de una semana de que uno de sus vehículos SUV autónomos atropellara y diera muerte a una peatona en Arizona.

Los proveedores de Uber, sus competidores e incluso autoridades de gobierno que antes la respaldaban han salido rápidamente a criticar y distanciarse del gigante de servicios de viajes privados, cuyas salvaguardias humanas y tecnológicas aparentemente fallaron en detectar a una mujer que cruzaba la calle con una bicicleta en una noche despejada.

El incidente se produce en un momento en que Uber, que ha invertido importantes sumas en tecnología autónoma, intenta reconstruir una reputación marcada por escándalos que involucran filtraciones de datos y una cultura laboral tóxica.

El máximo ejecutivo de Waymo, su rival de vehículos autónomos, propiedad de Alphabet, dijo que los vehículos de su compañía habrían evitado el accidente del 18 de marzo. Los ejecutivos de compañías que suministran tecnologías de conducción autónoma señalaron que sus sistemas podían detectar al peatón.

Y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, quien convirtió el estado prácticamente en una pista de pruebas para la industria al limitar estrictamente las regulaciones, escribió al máximo ejecutivo de Uber para decirle que esperaba que las compañías que desarrollan tecnología de conducción autónoma hicieran de la seguridad su principal prioridad. El accidente de Uber, dijo, "es un incumplimiento incuestionable de esta expectativa".

Los comentarios contrastan con los accidentes de gran repercusión en industrias como la aviación, donde los competidores casi nunca comentan públicamente sobre las demás empresas durante las investigaciones.

También sustentan una preocupación más amplia de que el accidente, vívidamente captado en un video del panel de instrumentos, podría colocar a la opinión pública en contra de esta incipiente tecnología que ha gozado de una regulación relativamente liviana por parte de las autoridades estatales y federales.

"Más incidentes como el de la semana pasada podrían dañar aún más la ya frágil confianza del consumidor y estimular la regulación reactiva que podría sofocar este importante trabajo", escribió Amnon Shashua, máximo ejecutivo de Mobileye de Intel, en una publicación de blog de la compañía.

Mobileye, que fabrica semiconductores y sensores utilizados en sistemas de prevención de colisiones, dijo que utilizó el video de la policía del incidente de Uber para probar su software desde un monitor de televisión. Shashua escribió que la tecnología de su compañía pudo detectar al peatón un segundo antes del impacto en sus pruebas internas, a pesar de la mala calidad del video.

Un alto ejecutivo de Velodyne Lidar, que fabrica los sensores láser utilizados por Uber y muchos otros desarrolladores de vehículos autónomos, dijo que su tecnología era capaz de detectar al peatón. El sensor de Velodyne "no toma la decisión de frenar ni salirse de su camino", dijo la presidenta de la compañía, Marta Thoma Hall. Eso es algo que el software de conducción autónoma debe hacer.

La comunidad de los vehículos autónomos ha discutido durante mucho tiempo los peligros potenciales de un "Hindenburg" para estos autos, escribió en un correo electrónico Bryant Walker Smith, un profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Sur que estudia los vehículos sin conductor, refiriéndose a la explosión catastrófica en 1937 del dirigible que utilizaba hidrógeno.

"No es una sorpresa que todos estén tratando de distanciarse de Uber", dijo Smith. "En realidad, hay dos preguntas distintas: ¿son defendibles las acciones de Uber? ¿Alguien se beneficia al defender a Uber? En este caso, parece que la respuesta a ambas preguntas es ’no’". "Diría que este es un momento crítico de la verdad para la industria", señaló.

El punto de inflexión pareció ser la divulgación por parte de la policía del video del panel de instrumentos del Uber que muestra los momentos antes de que el SUV Volvo golpeara a Elaine Herzberg, de 49 años, a casi 40 millas por hora (aproximadamente 64 kilómetros) mientras cruzaba una carretera en Tempe, quien falleció más tarde producto de las lesiones.

Los expertos que revisaron el video dijeron que Herzberg debió haber sido detectada por el conjunto de sensores autónomos del SUV y que un conductor humano atento probablemente podría haber evitado la colisión. El conductor de respaldo de Uber en el auto parecía distraído y no levantó la vista hasta aproximadamente el momento de la colisión, de acuerdo con un video que apuntaba hacia el interior también publicado por la policía.

"El hecho de que estas compañías digan que ‘Podríamos hacerlo mejor’ significa que hay alguna evidencia, al menos sienten que tienen evidencia, de mejores estándares internos o mejores pruebas", dijo Shaun Kildare, director de investigación del grupo de defensa de seguridad vial y automotriz Advocates for Highway and Auto Safety. "Creemos que es indicativo de por qué necesitamos estándares de desempeño por parte de las regulaciones públicas".

Un portavoz de Self-Driving Coalition for Safer Streets, un grupo con sede en Washington que ejerce presión sobre los fabricantes de vehículos autónomos como Uber, Waymo, Lyft Inc. y Volvo, restó importancia al riesgo de una reacción negativa más amplia contra la tecnología debido al accidente.

A pesar de que Uber había suspendido voluntariamente las pruebas de automóviles sin conductor en todo el país, Ducey de Arizona ordenó el lunes a la compañía que suspendiera las pruebas en su estado por tiempo indefinido. En un tuit, dijo que estaba "muy perturbado" por el video del accidente. Los comentarios son contrarios a las políticas anteriores del estado en que invitaba a los desarrolladores de vehículos autónomos.

Pruebas suspendidas

Algunas empresas que no participaron directamente en el accidente de Uber reaccionaron suspendiendo sus propias pruebas a la espera de que se despeje el panorama. La startup de vehículos autónomos NuTonomy Inc. suspendió las pruebas de autoconducción en las vías públicas de Boston durante una semana a petición de autoidades de la ciudad. Toyota Motor Corp. también detuvo temporalmente las pruebas en la vía pública de su sistema de conducción autónoma "Chauffeur", debido a preocupaciones de que el accidente de Uber "pueda tener un efecto emocional" en los conductores de prueba del gigante automotor.

Jim Lentz, máximo ejecutivo de Toyota en América del Norte, dijo que no sabe lo suficiente sobre el accidente de Uber en Arizona como para asegurarse de que la tecnología de su compañía lo hubiera evitado. No obstante, dijo que el accidente no afectará la relación de Toyota con Uber.

Uber declinó comentar sobre las declaraciones de otras compañías sobre cómo sus sistemas pudieron haber funcionado en el accidente del 18 de marzo. El martes, Uber informó al Departamento de Vehículos Motorizados de California que no renovaría su licencia para operar vehículos autónomos en el estado.

"Creemos que la tecnología tiene el poder de hacer que el transporte sea más seguro que nunca antes y reconocemos nuestra responsabilidad de contribuir a la seguridad en nuestras comunidades. A medida que desarrollamos la tecnología de autoconducción, la seguridad es nuestra principal preocupación en cada paso del camino", dijo Uber en una declaración. "Estamos desconsolados por lo que sucedió la semana pasada, y nuestros autos siguen paralizados. Seguimos ayudando a los investigadores en cualquier manera que podamos".