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Últimos días para usar la ventana de traslado pensional: haga el test y aprenda cómo hacerlo

Más de 157.000 colombianos ya usaron este mecanismo. Recuerde que tiene plazo hasta el 16 de julio de 2026, el plazo máximo que fijó la ley.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
09 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

Hasta este 16 de julio de 2026 puede beneficiarse de la ventana de traslado pensional, el mecanismo que creó la reforma pensional, aprobada por el Congreso de la República en 2024, para permitirles a ciertos trabajadores colombianos cambiarse entre Colpensiones y los fondos privados, algo que las reglas del sistema pensional colombiano les tenían prohibido.

Para entender esto hay que conocer un poco sobre cómo funciona el sistema pensional colombiano. Desde 1993, la Ley 100 estableció que los afiliados solo pueden trasladarse entre...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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