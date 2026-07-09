Últimos días para usar la ventana de traslado pensional: haga el test y aprenda cómo hacerlo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

Hasta este 16 de julio de 2026 puede beneficiarse de la ventana de traslado pensional, el mecanismo que creó la reforma pensional, aprobada por el Congreso de la República en 2024, para permitirles a ciertos trabajadores colombianos cambiarse entre Colpensiones y los fondos privados, algo que las reglas del sistema pensional colombiano les tenían prohibido.

Para entender esto hay que conocer un poco sobre cómo funciona el sistema pensional colombiano. Desde 1993, la Ley 100 estableció que los afiliados solo pueden trasladarse entre...