Últimos pagos de Prosperidad Social en 2025: calendario de subsidios para fin de año

Millones de colombianos reciben, de forma periódica, transferencias económicas de parte del Estado. Según lo explicado por Prosperidad Social, el objetivo de estas es ayudar a la población más vulnerable a salir de la pobreza monetaria.

Recientemente se publicaron las fechas para las transferencias que restan de 2025. Téngalas presentes y prográmese para los retiros:

Renta ciudadana y devolución del IVA

del 13 de noviembre al 23 de noviembre; del 4 de diciembre al 15 de diciembre.

Ambos programas benefician a más de 778.408 hogares con niños menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, y a hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador. A cada hogar se le realizará una transferencia de COP 500.000 pesos.

Colombia Mayor

del 27 de noviembre al 12 de diciembre, con aumento a COP 230.000 a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años; del 17 de diciembre al 31 de diciembre.

Renta joven

Desde el 12 de noviembre a través del Sistema Integrado de Información Financiera; y por giro, del 20 de noviembre hasta el 29 de noviembre. En diciembre, desde el día 17 y hasta el 31.

Este programa apoya a 170.677 participantes, para que permanezcan y se gradúen de la educación superior, y promueve la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual. Los participantes reciben, mínimo, COP 400.000 por ciclo.

Jóvenes en paz

Desde el 277 de noviembre; y en diciembre desde el día 29.

Se beneficiarán 14.250 jóvenes, que recibirán COP 1 millón de pesos, en promedio. Con este se busca ofrecer una ruta integral de atención a los participantes, para romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables y favorecer su desvinculación de dinámicas criminales.

“Estos programas, ahora parte de nuevos enfoques contra la pobreza –desde el fortalecimiento de las capacidades de la población– y ajustados a un sistema de transferencias, han aportado al logro histórico de disminución de la pobreza”, dijo el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez.

