¿Un acuerdo del TLCAN en mayo? Se intentará, pero no será fácil

Bloomberg.

Los negociadores a nivel ministerial de los tres países del TLCAN se reúnen nuevamente en Washington esta semana para intentar lograr un avance importante en el acuerdo comercial en mayo. No será fácil.

Varios asuntos polémicos siguen sin resolverse después de más de ocho meses de conversaciones entre Estados Unidos, México y Canadá para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las negociaciones más recientes tuvieron lugar a finales de abril y se reanudarán el lunes. Se espera que el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, reciba al secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland.

A pesar de insistir en que quiere llegar a un acuerdo en las próximas semanas, Lighthizer no ha mostrado indicios de suavizar las propuestas que Canadá y México ven perjudiciales para sus intereses. Guajardo y Freeland, por su parte, se han comprometido a no retroceder.

"No se puede decir a la otra parte de la mesa, ’dennos lo que queremos y, por cierto, el tiempo corre, así que solo tienen 24 horas’", dijo Carla Hills, ex representante de Comercio de Estados Unidos que negoció el TLCAN durante la gestión del presidente George HW Bush a principios de la década de 1990. "No funcionará de esa forma, así de sencillo".

Plazos del TLCAN

Lighthizer está presionando para lograr un acuerdo a fin de cumplir plazos que permitirían a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos debatir y aprobar un acuerdo este año. Esperar hasta 2019, cuando un nuevo Congreso asuma el control, "cambia totalmente la forma de construir el acuerdo", dijo la semana pasada.

El cargo estadounidense acaba de regresar de un viaje a Pekín, donde mantuvo dos días de conversaciones sobre comercio en las que China acordó seguir hablando, y poco más. Estados Unidos solicitó a China que redujese el apoyo a las industrias de alta tecnología y ayude a reducir el déficit comercial en bienes que alcanzó un récord de US$375.000 millones el año pasado, según un documento al que ha tenido acceso Bloomberg.

Estados Unidos también ha amenazado con imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Canadá y México para el 1 de junio si no se logra un nuevo acuerdo del TLCAN para entonces. Washington también está negociando exenciones arancelarias con otros aliados, entre ellos la Unión Europea, como parte de su estrategia para proteger a los productores nacionales de metales de la competencia extranjera.

Se prevé que las conversaciones del TLCAN de esta semana a nivel de ministros comiencen el lunes y se prolonguen hasta el miércoles, dijo un cargo canadiense familiarizado con los planes, que habló bajo condición de anonimato. Las conversaciones se llevan a cabo en privado, aunque Freeland y Guajardo a menudo brindan actualizaciones a los medios.