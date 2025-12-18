Logo El Espectador
Economía
Un año histórico para el mercado accionario colombiano: las claves detrás del buen desempeño

Este año el índice MSCI Colcap registra una valorización cercana al 50 %. Le explicamos cuáles son los factores que han impulsado a las acciones colombianas, cómo está el país frente a la región y las expectativas para 2026.

Karen Vanessa Quintero Martínez
18 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Foto: Cristian Garavito / El Espectador

El 2025 ha sido un buen año para la Bolsa de Valores de Colombia. The Economist, en el ranking anual de las economías de la OCDE con mejor desempeño, donde Colombia ocupó el cuarto lugar, resaltó que el país tiene “un mercado bursátil floreciente”.

El MSCI Colcap, principal indicador bursátil del país, que agrupa las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, superó en noviembre los 2.000 puntos, una cifra nunca vista desde el lanzamiento en 2008, con una base de 1.000 puntos. El mes pasado cerró en 2.073 puntos, con una...

Hace 51 minutos
Lo curioso es que la economía del Perú crezca a pesar de que tiene un presidente o presidenta por año.
