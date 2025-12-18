Un año histórico para el mercado accionario colombiano: las claves detrás del buen desempeño

Imagen de referencia. Foto: Cristian Garavito / El Espectador

El 2025 ha sido un buen año para la Bolsa de Valores de Colombia. The Economist, en el ranking anual de las economías de la OCDE con mejor desempeño, donde Colombia ocupó el cuarto lugar, resaltó que el país tiene “un mercado bursátil floreciente”.

El MSCI Colcap, principal indicador bursátil del país, que agrupa las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, superó en noviembre los 2.000 puntos, una cifra nunca vista desde el lanzamiento en 2008, con una base de 1.000 puntos. El mes pasado cerró en 2.073 puntos, con una...