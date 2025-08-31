No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Un grano con futuro: el panorama de la producción del cacao en Colombia

Los cacaoteros buscan aprovechar la bonanza que tienen por cuenta de la expansión del cultivo y los buenos precios internacionales para transformar su producción en bienestar. Aunque el sector enfrenta importantes retos, todavía tiene mucho potencial.

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
31 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
Cacao recién cosechado. Imagen de referencia.
Cacao recién cosechado. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg Creative - Agencia Bloomberg

“Quiero trabajar hasta el último día de mi vida en el cacao porque me gusta, me fascina. Este proyecto no lo cambiaría por nada”, asegura Nubia de Jesús Cataño, productora de Maceo, Antioquia. Ella y su esposo, Norberto Antonio Meneses, hacen parte de las más de 65.000 familias que se dedican a ese cultivo en unos 600 municipios del país. 

El grano en Colombia atraviesa un momento de expansión y bonanza en aspectos como la producción, exportaciones y los precios al productor. Ha logrado cifras récord: en 2024 se registró un valor de...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Cacao

Agricultura

Agro en Colombia

Chocolate

Economía colombiana

Fedecacao

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar