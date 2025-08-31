Un grano con futuro: el panorama de la producción del cacao en Colombia

Cacao recién cosechado. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg Creative - Agencia Bloomberg

“Quiero trabajar hasta el último día de mi vida en el cacao porque me gusta, me fascina. Este proyecto no lo cambiaría por nada”, asegura Nubia de Jesús Cataño, productora de Maceo, Antioquia. Ella y su esposo, Norberto Antonio Meneses, hacen parte de las más de 65.000 familias que se dedican a ese cultivo en unos 600 municipios del país.

El grano en Colombia atraviesa un momento de expansión y bonanza en aspectos como la producción, exportaciones y los precios al productor. Ha logrado cifras récord: en 2024 se registró un valor de...