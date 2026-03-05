Juez de EE. UU. ordena detener el cálculo de aranceles usados por el presidente Trump

El fallo sobre los aranceles IEEPA coloca a la administración Trump en el centro de una devolución masiva. Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Un juez estadounidense ha ordenado a la administración Trump que detenga un paso clave en el proceso de pago de aranceles con el fin de simplificar los reembolsos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara los gravámenes globales del presidente.

En una orden dictada el miércoles, el juez Richard Eaton, que forma parte del tribunal federal de comercio de Nueva York, ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que dejara de calcular los aranceles de emergencia del presidente Donald Trump en la documentación aduanera...