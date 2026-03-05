Publicidad

Juez de EE. UU. ordena detener el cálculo de aranceles usados por el presidente Trump

Un juez federal ordenó a la Oficina de Aduanas de EE. UU. dejar de incluir los aranceles de la IEEPA en las liquidaciones aduaneras y dispuso recalcular importaciones ya cerradas, abriendo la vía para reembolsos por más de USD 100.000 millones tras la anulación de los gravámenes por el Tribunal Supremo.

Agencia Bloomberg
05 de marzo de 2026 - 03:00 a. m.
Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Un juez estadounidense ha ordenado a la administración Trump que detenga un paso clave en el proceso de pago de aranceles con el fin de simplificar los reembolsos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara los gravámenes globales del presidente.

En una orden dictada el miércoles, el juez Richard Eaton, que forma parte del tribunal federal de comercio de Nueva York, ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que dejara de calcular los aranceles de emergencia del presidente Donald Trump en la documentación aduanera...

Por Agencia Bloomberg

