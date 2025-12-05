Logo El Espectador
¿Un medio sueco amenaza a Colombia? La controversia por el bloqueo a Expressen

Detrás del polémico bloqueo al medio que investigó a la primera dama se abre un complejo debate sobre libertad de prensa y acceso a la información. Coljuegos insiste en que no es un caso de censura.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
05 de diciembre de 2025 - 10:06 p. m.
Ilustración Eder Leandro Rodríguez.
Ilustración Eder Leandro Rodríguez.
Foto: Archivo Particular

El bloqueo al medio de comunicación sueco Expressen, conocido en Colombia por publicar información sobre la primera dama Verónica Alcocer, ha desatado polémica en los últimos días.

Desde distintos sectores se ha señalado que la orden que impide a los colombianos ingresar a ese portal web constituye un acto de censura. Por ejemplo, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación para establecer si hubo, o no, un uso indebido de las facultades del Estado al ordenar el...

