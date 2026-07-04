¿Un menor de edad puede tener Nequi? Estos son los requisitos

Nequi. Foto: Nequi

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Nequi se volvió, para muchos colombianos, la forma más fácil de mover plata sin pasar por un banco tradicional, y esa facilidad también les llegó a los menores de edad: hay adolescentes que reciben en esta billetera digital su mesada, otros a quienes los papás separados les giran algún dinero, o padres que simplemente quieren que su hijo/a aprenda a manejar sus propios pesos antes de cumplir 18 años.

Pero, ¿es legal que un menor de edad tenga una cuenta de Nequi a su nombre?

Sí se puede. “Los menores de edad pueden tener Nequi, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la entidad para este tipo de producto”, dice Santiago Enrique Salazar Ospina, director jurídico de SH Abogados.

Los requisitos

¿Qué tan menor hay que ser para abrir un Nequi? La edad mínima es 12 años, y en eso coinciden varias de las fuentes consultadas para este artículo. “Debes tener al menos 12 años para abrir tu Nequi”, confirma Ana Gabriela Chaverra, abogada asociada en Galo Estudio Legal.

A diferencia de un adulto, que solo necesita su cédula a la mano, un menor debe acreditar varios documentos antes de completar el registro. Salazar lo resume así: además de la edad, hace falta un documento de identidad vigente (tarjeta de identidad), un número de celular propio y superar el proceso de registro y validación de identidad que exige la plataforma.

Juan Camilo Osorio, docente de finanzas de la Universidad Politécnico Grancolombiano, agrega un papel que muchos padres no tienen tan presente: el registro civil de nacimiento. Precisamente, los documentos oficiales de ayuda de Nequi confirman que, para los colombianos entre 12 y 17 años, la plataforma exige los dos documentos, tarjeta de identidad y registro civil.

Dicho registro civil se sube durante el trámite en formato de imagen o PDF, y todo el proceso debe cerrarse dentro de los siete días siguientes a iniciarlo. Si se vence ese plazo, hay que arrancar de nuevo.

Autorización de los padres

Chaverra explica que, además de la edad, se requiere la autorización de un adulto responsable, que puede ser el padre o la madre del menor. Ese adulto, aclara, también debe tener activa una cuenta en Nequi.

Osorio describe el mismo requisito con el lenguaje que suele usarse en otros productos bancarios para menores: “el padre o el representante deben ser como cotitulares”, dice, y agrega que “siempre piden autorización para eso”.

El centro de ayuda de la billetera digital lo confirma en los mismos términos: “Necesitamos la aprobación de tu mamá o papá, y deben tener Nequi”.

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