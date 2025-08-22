Un mes después del paro arrocero, todavía no se soluciona la crisis del sector

El segundo paro de los arroceros duró 11 días. Foto: Katerine González Clavijo

Hace un mes, ocho departamentos de Colombia tenían vías bloqueadas por cuenta de la segunda protesta de los productores de arroz durante 2025. El principal motivo del descontento de los cultivadores era el precio que les pagaba la industria por la cosecha, pues no les alcanzaba ni para cubrir los costos de producción.

Si bien el paro finalizó el 24 de julio con compromisos del Gobierno, los arroceros advierten que la situación poco ha cambiado y la preocupación persiste.

Aunque el Ministerio de Agricultura cumplió con publicar una resolución...