No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Un mes después del paro arrocero, todavía no se soluciona la crisis del sector

Los acuerdos se firmaron, pero las pérdidas de los productores permanecen porque, dicen, los molinos dejaron de comprar el arroz. Ahora se cocina un nuevo acuerdo para solucionar el problema: ¿en qué consiste?

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
22 de agosto de 2025 - 07:00 p. m.
El segundo paro de los arroceros duró 11 días.
El segundo paro de los arroceros duró 11 días.
Foto: Katerine González Clavijo

Hace un mes, ocho departamentos de Colombia tenían vías bloqueadas por cuenta de la segunda protesta de los productores de arroz durante 2025. El principal motivo del descontento de los cultivadores era el precio que les pagaba la industria por la cosecha, pues no les alcanzaba ni para cubrir los costos de producción.

Si bien el paro finalizó el 24 de julio con compromisos del Gobierno, los arroceros advierten que la situación poco ha cambiado y la preocupación persiste.

Vínculos relacionados

“Es riesgoso intervenir el mercado, pero también perder productores”: Minagricultura
Estas son las fallas del mercado que disparan el precio de los alimentos
Precio del arroz blanco: así es el borrador de resolución de su libertad regulada

Aunque el Ministerio de Agricultura cumplió con publicar una resolución...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Arroz

Paro arrocero

Paro arroceros

Arroceros

Precio del arroz

Ministerio de agricultura

Fedearroz

Induarroz

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar