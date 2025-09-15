No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Un momento decisivo para la Reserva Federal y el futuro del dólar

El banco central de EE. UU. tomará acciones esta semana sobre sus tasas de interés en medio de presiones políticas, señales de alarma en el mercado laboral y una inflación que continuó creciendo en agosto y da muestras de tomar oxígeno por cortesía de los aranceles de Trump.

Redacción Economía, con información de agencias
15 de septiembre de 2025 - 09:31 p. m.
Aunque Trump ha dejado de amenazar con destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del FOMC Lisa Cook por una acusación de fraude hipotecario.
Aunque Trump ha dejado de amenazar con destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del FOMC Lisa Cook por una acusación de fraude hipotecario.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El presidente Donald Trump predijo un “gran recorte” por parte de la Reserva Federal (el banco central de EE. UU., “la Fed”), que se reúne este martes y miércoles para tomar decisiones sobre sus tasas de interés. Desde Washington, Trump dijo “creo que habrá un gran recorte”. Y en sus declaraciones a medios agregó triunfalmente: “Es perfecto para recortar”.

Trump parece tener razón sobre lo adecuado del momento para realizar el recorte, pero por las razones equivocadas. Como lo definió un analista: “Es una celebración un poco absurda: no...

Por Redacción Economía, con información de agencias

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Reserva Federal

Tasas de interés

Donald Trump

Jerome Powell

Dólar

Precio del dólar

Inflación

Desarrollo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar