Un momento decisivo para la Reserva Federal y el futuro del dólar

Aunque Trump ha dejado de amenazar con destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del FOMC Lisa Cook por una acusación de fraude hipotecario. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El presidente Donald Trump predijo un “gran recorte” por parte de la Reserva Federal (el banco central de EE. UU., “la Fed”), que se reúne este martes y miércoles para tomar decisiones sobre sus tasas de interés. Desde Washington, Trump dijo “creo que habrá un gran recorte”. Y en sus declaraciones a medios agregó triunfalmente: “Es perfecto para recortar”.

Trump parece tener razón sobre lo adecuado del momento para realizar el recorte, pero por las razones equivocadas. Como lo definió un analista: “Es una celebración un poco absurda: no...