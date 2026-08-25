¿Un nuevo auge petrolero en Argentina puede salvar su economía?

Perforación petrolera en Vaca Muerta. - Imagen de referencia Foto: Photographer: Juan Mabromata/AFP - Juan Mabromata

Gran parte del desierto blanqueado por el sol en el noroeste de la Patagonia luce como hace 100 millones de años: una vasta extensión prehistórica donde alguna vez deambularon los dinosaurios más grandes del mundo.

Pero ahora ha llegado rugiendo otro tipo de coloso, uno que tiene imponentes plataformas que avanzan por el suelo del desierto y excavan las profundidades debajo de él en una furiosa carrera por petróleo y gas.

Las gigantescas patas de hierro de las plataformas extraen petróleo y gas de esquisto a niveles nunca antes vistos en...