Un regalo de Navidad para el oro: nuevo máximo histórico

El oro alcanzó un máximo histórico por encima de los 4.500 dólares la onza debido a la creciente tensión en Venezuela y las expectativas de nuevos recortes de tasas en Estados Unidos. La plata y el platino también alcanzaron niveles récord.

El oro al contado subió casi un 1%, tras tres días consecutivos de ganancias, antes de retroceder y operar con pocos cambios. Las fricciones en Venezuela , donde Estados Unidos ha bloqueado petroleros, han aumentado el atractivo del metal como activo refugio. Los operadores también apuestan a que la Reserva Federal reducirá aún más los costos de endeudamiento el próximo año, lo que sería un factor favorable para los metales preciosos que no generan rendimientos.

El oro ha ganado casi un 70% este año y la plata casi un 150%; ambos se encaminan a su mejor rendimiento anual desde 1979. El repunte de los metales preciosos se ha visto impulsado por el aumento de las compras de los bancos centrales y las entradas de capital en fondos cotizados (ETF). Las tenencias totales en ETF respaldados por oro han aumentado todos los meses de este año, excepto en mayo, según datos del Consejo Mundial del Oro.

Las agresivas medidas del presidente estadounidense Donald Trump para reestructurar el comercio global, así como sus amenazas a la independencia de la Reserva Federal, impulsaron el mercado alcista a principios de este año. Los inversores también se han visto impulsados ​​en parte por la llamada operación de devaluación: una retirada de los bonos soberanos y las monedas en las que están denominados por temor a que su valor se erosione con el tiempo debido al aumento de los niveles de deuda.

“Los principales impulsores del oro y la plata en este momento son la combinación de una demanda física sostenida y una renovada sensibilidad al riesgo macroeconómico”, afirmó John Feeney, gerente de desarrollo comercial de Guardian Vaults, un comerciante de lingotes con sede en Sídney. “Estamos observando un impulso reforzado en lugar de limitado, lo que sugiere una convicción subyacente más que pura especulación”.

Como reflejo de esta demanda, el oro se recuperó rápidamente tras retroceder desde su máximo anterior de 4.381 dólares la onza en octubre, cuando el repunte se consideró excesivo. Ahora está posicionado para mantener estas ganancias el próximo año. Goldman Sachs Group Inc. es uno de los bancos que pronostica que los precios seguirán subiendo en 2026, emitiendo un escenario base de 4.900 dólares la onza con riesgos al alza.

La fuerte compra de ETF también ha sido un factor clave en el reciente aumento. Las inversiones en SPDR Gold Trust de State Street Corp., el mayor ETF de metales preciosos, han aumentado más de una quinta parte este año. Los operadores también están atentos a los acontecimientos en Venezuela, donde Trump ha advertido al presidente Nicolás Maduro que no desafíe a Estados Unidos y se ha comprometido a retener el petróleo confiscado a un superpetrolero.

La plata, que cotizó por encima de los 70 dólares la onza por primera vez el martes, avanzó hasta un 1,8%, alcanzando un récord de 72,70 dólares. El repunte del metal blanco ha sido aún más espectacular que el del oro, con su avance más reciente impulsado por las entradas especulativas y las persistentes dislocaciones de la oferta en los principales centros comerciales tras una histórica contracción de posiciones cortas en octubre.

Las bóvedas de Londres han experimentado importantes entradas desde entonces, pero gran parte de la plata disponible en el mundo permanece en Nueva York mientras los comerciantes esperan el resultado de una investigación del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre si las importaciones de minerales críticos amenazan la seguridad nacional, lo que podría conducir a aranceles o restricciones comerciales sobre el metal.

“A diferencia de las subidas anteriores de la plata, impulsadas principalmente por el apalancamiento, este movimiento se sustenta en la demanda real del metal, que está cambiando el comportamiento del mercado en torno a los umbrales de precios clave”, afirmó Feeney. “Aún no veo el fin de la tendencia”.

El platino también se disparó el miércoles, subiendo hasta un 4% para avanzar más allá de los 2.300 dólares la onza por primera vez desde que Bloomberg comenzó a recopilar datos en 1987. Impulsado por la escasez de suministros y los costos de endeudamiento históricamente elevados, el metal, utilizado en los sectores automotriz y de joyería, subió por décima sesión consecutiva, su racha ganadora más larga desde 2017.

Ha ganado alrededor de un 150% este año, el mayor incremento anual, según datos recopilados por Bloomberg. Este último aumento se produce en un momento en que el mercado londinense muestra señales de ajuste, con los bancos depositando el metal en EE. UU., al igual que la plata, para protegerse del riesgo de aranceles. El platino también se encamina a un tercer déficit anual este año, debido a las interrupciones del suministro en Sudáfrica, un importante productor.

El índice de fuerza relativa (RSI) del oro a 14 días superó los 81 el miércoles. La plata, actualmente cerca de 82, se ha mantenido en niveles elevados durante aproximadamente dos semanas. Las lecturas superiores a 70 suelen indicar condiciones de sobrecompra y que el metal podría estar a punto de sufrir un retroceso.

El oro al contado subió un 0,2%, hasta los 4.494,75 dólares la onza a las 12:11 h en Londres, tras haber alcanzado previamente un récord de 4.525,77 dólares. La plata avanzó un 1%, hasta los 72,33 dólares. El platino subió un 1,2%, mientras que el paladio cedió sus ganancias previas. El índice Bloomberg Dollar Spot bajó un 0,2%.

