Utilidades de Ecopetrol cayeron 32 % en los primeros nueve meses de 2025

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Grupo Ecopetrol publicó los resultados financieros del tercer trimestre de 2025 y el acumulado de los primeros nueve meses del año (enero-septiembre).

En el acumulado del año, la empresa reportó ingresos por COP 90,9 billones, frente a los COP 98,5 billones del mismo periodo del año pasado, una caída de 7,8 %. Las utilidades pasaron de COP 11 billones en los primeros nueve meses de 2024 a COP 7,5 billones en 2025, una baja de 32 %. El EBITDA está en COP 36,7 billones, 13,1 % menos que en 2024. El margen EBITDA es del 40,4 %.

En el tercer trimestre se registraron ingresos por COP 29,8 billones (una caída de 13,8 % frente al mismo trimestre de 2024), utilidades por COP 2,6 billones (una caída de 29,8 %); el EBITDA está en 12,3 billones (11,8 % menos) y un margen EBITDA del 41,3 %.

Pese a los malos resultados financieros, la empresa ―que este jueves publicó el documento, pero no realizó la habitual rueda de prensa― destacó que la producción se mantiene en un buen nivel, con un promedio de 751.000 barriles de petróleo equivalentes por día en los nueve meses. Este resultado fue impulsado por la contribución de campos estratégicos en Colombia como Caño Sur y CPO-09, y de la operación internacional en el Permian de Estados Unidos.

La producción del trimestre (751.000 barriles de petróleo equivalentes por día) muestra una caída de 3.000 barriles frente al mismo periodo del año pasado. Esto se debe a la menor producción de gas por la declinación natural de los campos del Piedemonte Llanero y menos producción de crudo nacional por “eventos eléctricos en el Meta y Magdalena Medio, afectación por orden público, declinación natural de los campos y retrasos en proyectos y perforación, asociados a bloqueos de comienzos de año”.

¿A qué se debe la caída en las utilidades?

La empresa defendió que el golpe en los ingresos tiene que ver con factores externos. El documento publicado por Ecopetrol resalta que los ingresos disminuyeron en el trimestre y en lo corrido del año por un menor precio de referencia del Brent y un menor volumen de ventas. En cuanto a la tasa de cambio, en el tercer trimestre generó un efecto negativo, mientras que para los nueve meses tuvo un comportamiento favorable.

En el trimestre, según cálculos de Ecopetrol, las utilidades habrían sido un billón más altas (quedando en el mismo nivel de 2024) si no fuera por la caída en el precio del Brent, el menor precio del dólar, la inflación y los nuevos impuestos (incluyendo decreto por conmoción interior en el Catatumbo).

“La solidez de estos pilares y el plan de ahorros y eficiencias que nos hemos trazado, nos han permitido enfrentar la volatilidad de los precios del crudo y de la tasa de cambio, mitigar impactos del entorno y mantenernos firmes en el propósito de cumplir las metas trazadas para el 2025″, dijo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.