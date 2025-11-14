Las utilidades de Ecopetrol siguen cayendo: ¿qué está pasando en la petrolera?

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las utilidades de Ecopetrol siguen cayendo. La empresa más grande del país presentó los resultados del tercer trimestre de 2025 y del acumulado del año, entre enero y septiembre: el documento está lleno de números rojos.

En los primeros nueve meses, Ecopetrol tuvo ingresos por COP 90,9 billones, una caída de 7,8 % frente al mismo periodo de 2024. Las utilidades llegaron a COP 7,5 billones, una baja de 32 % frente al reporte del año anterior. El EBITDA está en COP 36,7 billones, 13,1 % menos que en 2024. El margen EBITDA es del 40,4 %.

Si...