Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las utilidades de Ecopetrol siguen cayendo: ¿qué está pasando en la petrolera?

Los resultados financieros de la empresa más grande del país siguen en rojo. La caída en ingresos, utilidades y EBITDA llega en un momento de incertidumbre para la compañía, marcado por las disputas con la DIAN y por las solicitudes del presidente de vender el Permian, un activo clave en la producción.

Redacción Economía
14 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las utilidades de Ecopetrol siguen cayendo. La empresa más grande del país presentó los resultados del tercer trimestre de 2025 y del acumulado del año, entre enero y septiembre: el documento está lleno de números rojos.

En los primeros nueve meses, Ecopetrol tuvo ingresos por COP 90,9 billones, una caída de 7,8 % frente al mismo periodo de 2024. Las utilidades llegaron a COP 7,5 billones, una baja de 32 % frente al reporte del año anterior. El EBITDA está en COP 36,7 billones, 13,1 % menos que en 2024. El margen EBITDA es del 40,4 %.

Si...

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Ecopetrol

Permian

Ricardo Roa

Resultados de Ecopetrol

Petróleo

Brent

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.