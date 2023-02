Ven el petróleo entre US$ 90 y US$ 100 en la segunda mitad de 2023

Analistas esperan que el precio del crudo llegue a los US$100 el barril a mitad de este año. Foto: Agencia EFE

Vitol Group dijo que los precios del petróleo podrían volver a los tres dígitos a finales de este año a medida que aumenta el consumo y el mercado se contrae.

“Se espera que la demanda alcance niveles récord en la segunda mitad del año”, dijo el director ejecutivo Russell Hardy en una entrevista con Bloomberg Television. “La perspectiva de precios más altos en la segunda mitad del año, en el rango de US$ 90- US$ 100, es una posibilidad real”.

El crudo de referencia Brent actualmente ronda los US$83 por barril en Londres. El petróleo ha cotizado dentro de un estrecho rango de US$10 en lo que va del año, ya que los inversores sopesan una serie de fuerzas en conflicto, incluidas las perspectivas de suministro de Rusia, la reapertura de China y la trayectoria de la política monetaria.

Otros gigantes comerciales también han esbozado puntos de vista alcistas, con Trafigura prediciendo que los precios superarán los US$ 90 por barril y alcanzarán los US$ 100 en algún momento de este año, y Mercuria Energy Group anticipando aumentos de precios que se extenderán hasta 2024. Algunos de los nombres más importantes de Wall Street como Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley también pronosticaron un repunte en la segunda mitad.

Los niveles de inventario de petróleo parecen “razonables” durante los próximos meses, pero deberían ajustarse después de eso, dijo Hardy. La demanda de la mayoría de los productos derivados del petróleo supera los niveles previos a la pandemia, mientras que la gasolina es “bastante plana” y el combustible para aviones permanece “en modo de recuperación” a medida que los viajes vuelven gradualmente a la normalidad, explicó.

Las sanciones a Rusia han creado algunos problemas logísticos, ya que los cargamentos se desvían en rutas más largas hacia compradores en Asia, lo que provocó la reciente advertencia de Moscú de que reducirá la producción. Sin embargo, Europa tiene niveles de inventario cómodos y no se enfrenta a la tensión de la agitación, dijo Hardy.

A largo plazo, los planes para una “enorme inversión” en energía renovable están adelantando el punto en el que el consumo mundial de petróleo finalmente llegará a su punto máximo, lo que probablemente ocurra a fines de la década, agregó. Mientras tanto, todavía se necesita inversión en suministros de petróleo.

“Estamos en un camino muy rápido hacia la descarbonización”, dijo Hardy.