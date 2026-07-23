Venezuela abre una ventana para exportaciones colombianas: las regiones de las oportunidades

Alimentos, medicamentos y materiales de construcción lideran las oportunidades hacia Venezuela. Foto: María Camila Ramírez Cañón

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La reconstrucción de Venezuela tras los sismos del pasado 24 de junio podría convertirse en una oportunidad para las empresas colombianas. Un análisis del gremio de los exportadores, Analdex, identificó que solo cuatro departamentos del país concentran un potencial comercial superior a los USD 1.970 millones, especialmente en sectores como alimentos, medicamentos, productos de aseo, materiales para construcción, manufacturas y bienes industriales.

El estudio no calcula ventas futuras ni garantiza negocios cerrados. Lo que hace es cruzar la demanda importadora venezolana con la oferta exportadora que ya tienen Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Risaralda, para establecer dónde existe una coincidencia real entre lo que Venezuela necesita comprar y lo que estas regiones ya venden al mundo.

La principal conclusión es que el mayor potencial no está únicamente en los productos tradicionales. La emergencia provocada por los movimientos telúricos cambia parcialmente el mapa de prioridades y eleva la demanda esperada de bienes relacionados con salud, higiene, infraestructura, equipos eléctricos, abastecimiento de alimentos y recuperación de viviendas y servicios básicos.

Valle del Cauca aparece como el departamento con la mayor oportunidad comercial. El informe calcula un potencial simple de USD 862,7 millones, impulsado por una oferta consolidada en agroalimentos, productos químicos, farmacéuticos, artículos de aseo y plásticos. Solo los sectores de alimentos y bebidas representarían USD 326,3 millones, mientras que químicos, medicamentos y productos de higiene sumarían otros USD 304,6 millones.

Antioquia ocupa el segundo lugar, con un potencial estimado en USD 749,6 millones. A diferencia del Valle, su oferta es más diversificada. El departamento concentra oportunidades en vehículos y autopartes, alimentos procesados, bebidas, productos químicos, farmacéuticos, artículos de aseo, maquinaria y manufacturas, una combinación que, según Analdex, le permitiría atender tanto la demanda habitual del mercado venezolano como las necesidades derivadas del proceso de reconstrucción.

Atlántico registra un potencial de USD 257 millones. Allí sobresalen las industrias químicas, farmacéuticas y de aseo, junto con el sector agroindustrial y las manufacturas metálicas. Además de su estructura productiva, Analdex destaca que la ubicación logística del departamento podría facilitar operaciones comerciales hacia Venezuela y otros destinos del Caribe.

Aunque Risaralda presenta la menor cifra absoluta, con USD 101 millones, el estudio halló una “pepita de oro”: esas oportunidades equivalen al 22,6% de todas las exportaciones del departamento, la segunda mayor proporción entre las regiones analizadas. Su fortaleza está concentrada en alimentos, agroindustria y equipos eléctricos.

El comercio entre Colombia y Venezuela

El comercio entre ambos países ha vuelto a mostrar señales de recuperación, aunque todavía permanece lejos de sus máximos históricos.

Entre enero y mayo de este año, las exportaciones colombianas hacia Venezuela sumaron USD 451 millones FOB, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En todo 2025 alcanzaron USD 1.071 millones.

La distancia frente a los mejores años de la relación bilateral, sin embargo, sigue siendo amplia. El récord histórico se mantiene en 2008, cuando Colombia exportó USD 6.070 millones FOB hacia Venezuela, impulsada por un intercambio comercial que convirtió al vecino país en uno de los principales destinos de las ventas no minero-energéticas.

Después vino un desplome acelerado asociado al deterioro de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos gobiernos. Para 2017, las exportaciones habían caído hasta USD 319 millones, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

Desde entonces comenzó una recuperación gradual. Los despachos crecieron de USD 331 millones en 2021 a USD 632 millones en 2022, alcanzaron USD 673 millones en 2023 y superaron nuevamente la barrera de los USD 1.000 millones durante 2024 y 2025. Aun así, el intercambio comercial apenas representa cerca del 18 % del máximo registrado hace dieciocho años, una muestra de que todavía existe un amplio margen para recuperar terreno.

Ahora bien, Analdex insiste en que el análisis debe leerse como una hoja de ruta y no como una proyección automática de negocios. El potencial identificado depende de factores que van desde la capacidad de producción y la logística fronteriza hasta los registros sanitarios, las reglas de origen, los mecanismos de pago y la disponibilidad de divisas en Venezuela.

Otro elemento que juega a favor de Colombia es el marco comercial vigente entre ambos países. El Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial, actualizado en 2023, amplió las preferencias arancelarias para numerosos bienes agroindustriales, químicos, petroquímicos, manufacturas, materiales de construcción y alimentos, lo que reduce barreras para el intercambio bilateral.

Para Analdex, la estrategia debería construir cadenas completas de abastecimiento para atender la recuperación venezolana. En ese escenario, alimentos, medicamentos, productos de higiene, empaques, equipos eléctricos, materiales para construcción y manufacturas podrían convertirse en los principales protagonistas de una nueva etapa del comercio entre ambos países, siempre que las empresas logren superar los desafíos regulatorios, financieros y logísticos que aún persisten.

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