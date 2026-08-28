Venezuela evalúa abandonar la OPEP en medio de su acercamiento a EE. UU.

La salida de Venezuela intensificaría las dudas sobre si la OPEP, liderada por Arabia Saudita, podrá mantenerse unida e influir en los precios del crudo. Foto: EFE - Henry Chirinos

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Según fuentes familiarizadas con el asunto, Venezuela está examinando detenidamente sus planes para abandonar la OPEP, lo que supone un nuevo revés para el cártel petrolero que ayudó a crear hace más de seis décadas.

La idea de una salida ha sido tema de conversación con funcionarios estadounidenses, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva, según indicaron algunas personas que pidieron permanecer en el anonimato por tratarse de información privada. Un portavoz de la Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato, y el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios el jueves.

La decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ilustraría el profundo realineamiento político que se ha producido en Caracas desde que el presidente Donald Trump derrocó al líder histórico Nicolás Maduro y tomó el control de las ventas de petróleo del país.

La creciente influencia de Washington también se refleja en las conversaciones que Estados Unidos mantiene con los líderes venezolanos para adquirir una participación importante en los yacimientos petrolíferos del país, un hecho que habría sido impensable hace apenas dos años.

Según fuentes familiarizadas con el asunto que prefirieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de las conversaciones, los negociadores de ambos países están analizando dicha propuesta. Algunos de ellos indicaron que una posible solución que se ha barajado es un contrato de arrendamiento de 100 años para varios yacimientos petrolíferos.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre las negociaciones, que fueron reportadas previamente por Axios. Un funcionario del Ministerio de Información venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

Si bien un acuerdo de este tipo supondría una intervención casi sin precedentes por parte de Estados Unidos en la economía de otro país, también está en consonancia con la llamada Doctrina Donroe de Trump, que consiste en extender la influencia estadounidense en el hemisferio occidental.

Ha descrito a Venezuela como el estado número 51 y ha dicho que Estados Unidos controla su petróleo.

Esta medida también se alinea con el enfoque cada vez más intervencionista hacia los negocios bajo el mandato de Trump, cuya administración ha adquirido participaciones en empresas que van desde Intel Corp. hasta el productor de tierras raras MP Materials Corp. y la minera de litio Lithium Americas Corp. Trump también ha buscado recursos naturales en el extranjero. El año pasado, su administración estableció un fondo de inversión conjunto con Ucrania, respaldado por los ingresos de los proyectos de minerales, petróleo y gas de ese país.

La posibilidad de que el gobierno estadounidense intervenga directamente en los proyectos petroleros venezolanos pone de manifiesto la profunda transformación que está experimentando la industria durante este periodo de transición política. Las grandes petroleras internacionales, en general, adoptan una postura cautelosa hacia Venezuela, mientras que las empresas perforadoras e inversores independientes, con mayor tolerancia al riesgo, se están lanzando a lo que muchos consideran la mayor oportunidad petrolera desde la caída de la Unión Soviética.

Gloria desvanecida

Venezuela, otrora un miembro destacado del cártel petrolero, ha visto disminuir su importancia a medida que las sanciones estadounidenses y la inestabilidad interna han devastado su industria petrolera. Según una encuesta de Bloomberg, el país bombeó 1,16 millones de barriles diarios en julio, menos de la mitad de lo que producía hace una década. Sin embargo, la producción ha aumentado este año.

Dada su producción reducida, es poco probable que la posible salida de Venezuela tenga un efecto inmediato significativo en los mercados petroleros mundiales, que actualmente están dominados por las repercusiones de la guerra de Estados Unidos con Irán.

Sin embargo, la idea está ganando terreno en medio de la frustración pública con las obligaciones de pertenencia expresada por Irak y otros países. Hace apenas cuatro meses, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida del cártel, lo que amenaza la unidad del grupo y su influencia sobre los precios del crudo.

La salida de Venezuela intensificaría las dudas sobre si la OPEP, liderada por Arabia Saudita, podrá mantenerse unida e influir en los precios del crudo. Un nuevo colapso podría sumir a sus miembros en una feroz lucha por la cuota de mercado, repitiendo la breve guerra de precios de 2020.

Según una de las fuentes, algunos funcionarios estadounidenses prevén la creación de una potencia petrolera a partir de una alianza entre Estados Unidos y Venezuela que reduciría considerablemente la influencia de la OPEP.

Caracas no está sujeta a ningún límite de producción de la OPEP en la actualidad, dada la magnitud de su caída en los últimos años. Otra fuente indicó que liberar al país de cualquier posible cuota le ayudaría a maximizar la producción a largo plazo y, por lo tanto, a reducir los precios. Washington podría llevar a cabo sus planes para el sector petrolero del país sin las limitaciones que le imponen las obligaciones con otro grupo, añadió la fuente.

¿Momento oportuno?

La posible retirada de Venezuela de la OPEP podría allanar el camino para que las compañías petroleras internacionales de Estados Unidos y otros países desempeñen un papel más importante en la reconstrucción de la industria petrolera del país, lo que podría contribuir al superávit mundial de petróleo previsto para los próximos años por la Agencia Internacional de Energía y otros pronosticadores destacados.

La posible separación de Caracas sería una victoria para Trump, un crítico de larga data de la OPEP y su capacidad para elevar los precios del petróleo y los costos del combustible para los consumidores estadounidenses.

Desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro el 3 de enero y la presidenta interina Delcy Rodríguez asumió el poder, las relaciones entre Washington y Caracas han pasado del aislamiento y la acritud a una asociación cada vez más estrecha, a medida que Trump ejerce una influencia significativa sobre el país y sus vastos recursos naturales.

La administración Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas, reabriendo la embajada estadounidense en Caracas y entablando conversaciones directas con Rodríguez y sus principales ministros, utilizando una combinación de alivio de sanciones, acceso a financiación global y control sobre los ingresos petroleros para orientar la política.

Venezuela fue uno de los cinco productores de petróleo que fundaron la OPEP en 1960 y es ampliamente considerado el país más influyente en la creación del grupo, debido a los asiduos esfuerzos diplomáticos de su ministro de petróleo de la época, Juan Pablo Pérez Alfonzo .

Desde entonces, el cártel y sus socios han desempeñado un papel importante en los mercados petroleros mundiales, desde el embargo petrolero árabe de la década de 1970 hasta los recortes masivos de producción que estabilizaron los precios y ayudaron a gran parte de la industria petrolera mundial durante la pandemia del coronavirus.

Venezuela también desempeñó un papel fundamental en el nacimiento de la OPEP+ , la alianza formada en 2016 entre los miembros principales del cártel y actores externos, incluida Rusia, que revitalizó la organización que por entonces estaba en decadencia.

En los últimos años, sin embargo, la influencia de la coalición parece haber disminuido nuevamente. Las empresas estadounidenses de perforación de esquisto y otros competidores en todo el mundo han mermado su capacidad para influir en los precios. Además, los importantes descubrimientos en Guyana y Brasil han debilitado su dominio sobre la producción.

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