Venezuela publica nuevas reglas petroleras que ponen fin al control de PDVSA

Fotografía que muestra una escultura de balancín de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas, Venezuela. Foto: EFE - Ronald Peña R

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Venezuela publicó el jueves una esperada regulación petrolera que, en la práctica, pone fin al control que durante décadas ejerció la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA sobre la industria más importante del país.

Publicada en 29 páginas de la Gaceta Oficial, la normativa establece las reglas para que el sector privado participe en toda la cadena de la industria, desde la extracción de crudo hasta la venta de combustibles. También define el marco fiscal, con distintos niveles de impuestos según el riesgo de los proyectos, desde campos maduros hasta operaciones costa afuera.

La nueva regulación petrolera, la primera integral del país sudamericano desde 1943, no menciona a PDVSA, la petrolera estatal que pasó de ser una próspera empresa a un ejemplo de mala gestión y corrupción.

Aunque desde 2022 PDVSA ya había cedido el control operativo de la producción de petróleo a Chevron Corp. y otras compañías privadas, la nueva normativa amplía de forma significativa la apertura al incluir también la refinación, la comercialización y la distribución de combustibles.

La regulación, publicada el miércoles y difundida el jueves, deriva de la histórica reforma de la ley de hidrocarburos aprobada en enero, al inicio del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien impulsa un amplio programa de reformas económicas.

La apertura de la industria busca atraer inversiones que el país necesita con urgencia, en momentos en que EE. UU. desmantela gradualmente las sanciones. Ese objetivo cobró aún más relevancia tras los devastadores terremotos del mes pasado.

Durante una ceremonia de firma transmitida por la televisión estatal el miércoles, Rodríguez calificó la nueva regulación como un “paso histórico” para “utilizar reservas para el desarrollo del país”.

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