Venezuela se prepara para reanudar la venta de dólares y frenar la caída del bolívar

Los recursos provienen de un fideicomiso en Catar y buscan evitar una depreciación extrema del bolívar, que se estabilizó bajo 500 por dólar en el mercado paralelo. Foto: Canva

Venezuela se prepara para reanudar las ventas de dólares, lo que traerá alivio a su castigada moneda después de que un bloqueo petrolero de Estados Unidos agitara el mercado cambiario local.

Bancos en Caracas contactaron esta semana a clientes corporativos para ofrecer el primer suministro significativo de dólares del gobierno desde mediados de diciembre, según personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Los bancos están recopilando ofertas, aunque hasta el jueves no se había desembolsado ningún...