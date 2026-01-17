Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Venezuela se prepara para reanudar la venta de dólares y frenar la caída del bolívar

Bancos en Caracas comenzaron a ofrecer dólares del gobierno por primera vez desde diciembre, tras la autorización de EE. UU. a comercializadoras para vender crudo venezolano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia Bloomberg
17 de enero de 2026 - 02:15 a. m.
Los recursos provienen de un fideicomiso en Catar y buscan evitar una depreciación extrema del bolívar, que se estabilizó bajo 500 por dólar en el mercado paralelo.
Los recursos provienen de un fideicomiso en Catar y buscan evitar una depreciación extrema del bolívar, que se estabilizó bajo 500 por dólar en el mercado paralelo.
Foto: Canva

Venezuela se prepara para reanudar las ventas de dólares, lo que traerá alivio a su castigada moneda después de que un bloqueo petrolero de Estados Unidos agitara el mercado cambiario local.

Bancos en Caracas contactaron esta semana a clientes corporativos para ofrecer el primer suministro significativo de dólares del gobierno desde mediados de diciembre, según personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Vínculos relacionados

Informalidad persistente: más de la mitad del país trabaja en la informalidad
Aerocivil confirma alerta por interferencias en el Pacífico, sin afectaciones visibles
Gobierno invertirá USD 1.700 millones para reforzar red eléctrica del Caribe
Regalías para mejorar viviendas: el Gobierno abre convocatoria por COP 103.700 millones

Los bancos están recopilando ofertas, aunque hasta el jueves no se había desembolsado ningún...

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Venezuela

Dólar

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.