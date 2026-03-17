Ventas del comercio vuelven a desacelerarse en febrero, según encuesta de Fenalco

La federación también señaló que, según las estadísticas internas de los grandes bancos, durante el primer bimestre del año las compras con tarjetas de crédito desaceleraron su crecimiento. Foto: EFE - GEORGE CHAN

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La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) publicó recientemente su encuesta de opinión (la Bitácora Económica), en la cual se muestran los comportamientos y previsiones que reportan los vendedores en Colombia.

La primera conclusión a la que llega Fenalco es que, en febrero, se habría registrado una desaceleración en las ventas. El 35 % de los consultados señaló que estas fueron superiores a las registradas hace un año, mientras que el 36 % consideró que fueron muy similares y el 29 % dijo que fueron más bajas.

“Los balances de respuestas en enero y febrero, esto es, la diferencia entre las “opiniones buenas” y las “opiniones malas” se ubicaron en los niveles más bajos de los últimos 12 meses. Al parecer los hogares se han mostrado más cautelosos al momento de tomar sus decisiones de compra y en febrero los gastos educativos y en salud restringieron los presupuestos para adquirir algunas mercancías”, informó Fenalco.

La federación también señaló que, según las estadísticas internas de los grandes bancos, durante el primer bimestre del año las compras con tarjetas de crédito desaceleraron su crecimiento.

Entre las categorías de bienes que mostraron un comportamiento positivo se destacan los vehículos, las motocicletas y los servicios automotrices en general.

La venta de medicamentos también mostró un repunte importante, hecho que estaría relacionado con la crisis del sector de la salud.

“La responsabilidad de garantizar el suministro de medicamentos recae legalmente en las Entidades Promotoras de Salud (EPS), pero la entrega física a los pacientes se realiza a través de Gestores Farmacéuticos u Operadores Logísticos con los que cada EPS tiene convenios. Ante la falta de suministro a tiempo de las drogas recetadas, muchos pacientes han tenido que comprarlas”, explica Fenalco.

Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también informó que, en enero, el total de las ventas reales del comercio al por menor y vehículos creció 7,8 % frente al mismo mes del año anterior, consolidando un alza del 11,4 % en los últimos doce meses.

Si se excluye la venta de vehículos automotores y motocicletas, las ventas reales del comercio al por menor registraron un aumento del 5,6 %, así como una variación del 8,6 % en los últimos doce meses.

“Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y Equipos y aparatos de sonido y video”, detalló el DANE.

El personal ocupado en el comercio también registró un comportamiento positivo. En enero, el número de sus trabajadores creció en 2 % frente al mismo mes del año anterior. El personal permanente creció un 4,1 %, mientras que el personal aprendiz lo hizo en apenas un 0,4 %.

La inversión está dormida

El análisis que hace Fenalco también apunta a que la inversión en Colombia está dormida, dado el comportamiento que ha tenido la economía en el último año, en el que se registró un crecimiento del 2,6 %, haciendo énfasis en que en este aspecto no importa tanto el cuánto creció, sino el cómo.

“El Dane reportó que mientras el gasto del gobierno general aumentó en 7,1% en 2025, la formación bruta de capital fijo (inversión sin inventarios) creció apenas 1,3%. Sin duda, la incertidumbre de los empresarios por el manejo del Gobierno a temas cruciales como la salud, la hacienda pública, lo laboral y las relaciones internacionales, afecta sobremanera en forma negativa las decisiones de inversión”, explicó.

También señaló que la producción de tantas normas, decretos y resoluciones, causan inseguridad jurídica entre los inversores.

“Pero también ha aumentado la inseguridad física porque en el último tiempo se han multiplicado los actos de terrorismo, secuestro y extorsión. Agreguemos que ante el empeoramiento del problema fiscal Colombia tiene hoy una muy alta prima de riesgo, factor que se refleja directamente en los costos de financiamiento del gobierno”, concluye.

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