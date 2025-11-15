Vía al Llano hoy: reportan alto flujo de vehículos y cierres preventivos

Modificaciones en la vía al Llano. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

En el puente festivo que conmemora la Independencia de Cartagena, las autoridades prevén el paso de más de dos millones de vehículos por los principales corredores del país.

Uno de los más exigidos es la vía al Llano, que este sábado registra alto flujo de carros, pasos restringidos y cierres preventivos en varios puntos, de acuerdo con los reportes de Coviandina, la concesionaria a cargo de la operación del corredor que conecta a Bogotá y Villavicencio.

Cierres preventivos en la vía

Hacia las 12:35 p. m., por instrucción de la Policía de Carreteras y debido al elevado tráfico, la variante entre el kilómetro 18+300 y 19+200 se mantiene habilitada en sentido Villavicencio–Bogotá, pero con cierre temporal en el kilómetro 0+000 por congestión.

Además, entre los kilómetros 36+500 y 37+100 continúa el cierre preventivo del carril derecho, lo que reduce la capacidad de paso en esa zona. También hay paso a un solo carril en el túnel Quebradablanca y en el kilómetro 69+350, puntos donde se presentan demoras y circulación lenta.

Ojo con las lluvias

Las condiciones climáticas tampoco ayudan: Coviandina reporta lluvias en varios sectores del corredor, por lo que recomienda a los conductores transitar con precaución, conservar la distancia entre vehículos y atender la señalización y las indicaciones del personal en carretera.

Desde primeras horas del día, la concesionaria ya había advertido de un “bastante flujo vehicular” en ambos sentidos y de filas extensas en la vía al Llano. En un reporte de las 8:25 a. m., pidió a quienes no habían ingresado al corredor que consideraran vías alternas si necesitaban viajar con urgencia. Más adelante, hacia las 9:37 a. m., informó que la variante entre el kilómetro 18+300 y el 19+200 también estaba habilitada en sentido Bogotá–Villavicencio, pero con filas en distintos puntos y restricciones en la zona del kilómetro 36 y en el túnel Quebradablanca.

